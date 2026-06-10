Pelle pronta per l’estate: la prevenzione che protegge da rughe, macchie e fotoinvecchiamento

Con l’arrivo della stagione estiva cresce il desiderio di trascorrere più tempo all’aria

aperta e di ottenere un’abbronzatura uniforme e luminosa. Tuttavia, i mesi più caldi

rappresentano anche uno dei periodi più impegnativi per la salute cutanea.

L’esposizione prolungata ai raggi UV, associata a vento, salsedine, cloro e

temperature elevate, può infatti compromettere l’equilibrio della cute, favorendo

disidratazione, perdita di elasticità, comparsa di discromie e accelerazione dei

processi di invecchiamento. Proprio per questo motivo la medicina estetica moderna

pone sempre maggiore attenzione alla prevenzione, promuovendo percorsi mirati di

preparazione della pelle nelle settimane che precedono le vacanze.

«Molti pazienti si rivolgono allo specialista al rientro dalle ferie, quando i segni dello

stress cutaneo sono già evidenti», spiega Diego Della Porta. «In realtà il momento più

importante è quello che precede l’esposizione al sole. Intervenire in anticipo permette

di migliorare la qualità dei tessuti, aumentarne la capacità di difesa e ridurre il rischio

di danni legati al fotoinvecchiamento.»

Secondo gli esperti, uno degli obiettivi principali da raggiungere prima dell’estate

consiste nel creare una riserva di idratazione e sostanze antiossidanti capace di

sostenere la cute durante tutto il periodo di maggiore esposizione agli agenti esterni.

Tra le procedure più richieste figurano la biorivitalizzazione e gli skin booster,

trattamenti mini-invasivi che consentono di agire negli strati più profondi del derma

migliorando qualità, compattezza e luminosità dell’incarnato.

«La biorivitalizzazione si basa sull’impiego di acido ialuronico, vitamine, aminoacidi

e altre sostanze biostimolanti che favoriscono l’attività dei fibroblasti e la sintesi di

nuovo collagene», spiega lo specialista. «Gli skin booster, invece, svolgono prevalentemente un’intensa azione idratante, contribuendo a trattenere acqua nei tessuti e migliorando elasticità, tonicità e texture cutanea.»

Accanto all’idratazione profonda, un ruolo determinante è svolto dalla protezione antiossidante.

L’esposizione ai raggi ultravioletti determina infatti la produzione di radicali liberi,

molecole responsabili di danni cellulari che nel tempo accelerano la comparsa dei segni dell’età. «Il photoaging rappresenta una delle principali cause dell’invecchiamento precoce della pelle», sottolinea il medico. «L’utilizzo della protezione solare è fondamentale, ma da solo non basta. È importante rafforzare preventivamente i meccanismi naturali di difesa dell’organismo attraverso protocolli specifici che migliorino la risposta allo stress ossidativo.» In quest’ottica trovano

spazio anche trattamenti a base di vitamina C, glutatione e altre sostanze ad azione antiossidante, in grado di contribuire alla protezione cellulare e al mantenimento di una cute più sana e luminosa. Tra le convinzioni più diffuse vi è quella secondo cui qualsiasi peeling debba essere evitato durante i mesi estivi. Una credenza che merita

alcune precisazioni.

«I peeling profondi e particolarmente aggressivi non sono indicati nei periodi di

intensa esposizione solare», chiarisce Della Porta. «Diverso è il discorso per i peeling

superficiali a base di acido mandelico o lattico, che consentono una delicata

esfoliazione senza incrementare significativamente la fotosensibilità. Se eseguiti

correttamente e accompagnati da un’adeguata fotoprotezione, possono contribuire a

uniformare l’incarnato e migliorare l’aspetto generale della pelle.»

Naturalmente, qualsiasi trattamento professionale deve essere supportato da una

corretta skincare quotidiana. Gli specialisti consigliano detergenti delicati, sieri

contenenti acido ialuronico e vitamina C, creme leggere ad elevato potere idratante e,

soprattutto, filtri solari ad ampio spettro SPF 50+, da applicare ogni giorno e

riapplicare regolarmente durante l’esposizione diretta. La preparazione della cute non

dovrebbe quindi iniziare in spiaggia, ma diverse settimane prima della partenza. Un

approccio che non riguarda esclusivamente l’aspetto estetico, ma rappresenta una

vera strategia di prevenzione e tutela della salute cutanea.

«La prevenzione resta lo strumento più efficace di cui disponiamo», conclude Diego

Della Porta. «Investire oggi nella qualità della pelle significa preservarne più a lungo

elasticità, luminosità e benessere, affrontando la stagione estiva con maggiore

sicurezza e consapevolezza.»

Preparare la cute prima delle vacanze non è dunque soltanto un gesto di bellezza, ma

una scelta orientata alla salute. Un percorso che permette di affrontare sole e caldo

con tessuti più forti, idratati e protetti, riducendo il rischio di danni legati al

fotoinvecchiamento e mantenendo nel tempo un aspetto sano e naturale.