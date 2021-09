I vantaggi del noleggio a lungo termine

Se siete alla ricerca di un’azienda a Napoli per richiedere un noleggio auto a lungo termine e volete essere sicuri di affidarvi ad un servizio professionale e affidabile potete rivolgervi a Motum Hub.

L’azienda espande le sue frontiere e arriva anche a Napoli, assicurando ai suoi clienti la piena disponibilità mediante un info point con assistenza e consulenza gratuita rivolta a tutti i privati, professionisti e imprese che hanno la necessità di richiedere un noleggio non solo a breve e medio termine ma anche per un lungo periodo.

Noleggio lungo termine a Napoli? Rivolgetevi a Motum Hub

Decidere di consultare l’azienda Motum Hub vuol dire scegliere il luogo ideale dove poter scegliere tra una vasta gamma di veicoli, che riescono a soddisfare qualsiasi richiesta e necessità: scooter, auto, moto, veicoli commerciali ed elettrici anche usati.

Una società che ha come obiettivo principale quello di essere un punto di riferimento professionale e serio, merito per cui in pochi anni ha raggiunto un grande successo nel settore, soprattutto per il servizio noleggio a lungo termine.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito dell’azienda al seguente link di riferimento: https://www.motum.it

Perché scegliere Motum Hub a Napoli per il noleggio a lungo termine

Quando si decide di prendere in noleggio per un lungo periodo un auto o qualsiasi altro mezzo, è importante essere sicuri che l’azienda a cui si ci rivolge sia in grado di offrire tutte le relative garanzie e perché no, anche di poter scegliere la macchina dei propri sogni ed avere così la possibilità di poterla guidare per tutto il tempo che si desidera.

Affinché questo sia possibile la scelta dell’azienda è il punto cruciale è il livello di professionalità dell’azienda è di sicuro Motum Hub è la scelta ideale.

Hotub Hub noleggio a lungo termine: Vantaggi

Un ulteriore aspetto dei vantaggi ottenuti rivolgendosi all’azienda Motum Hub è quello di poter avere dei preventivi gratuiti, fiscalità trasparente e certa, processi veloci e burocratici, oltre a tutti i vantaggi che costituisce un noleggio a lungo termine.

Richiedendo un noleggio a lungo termine all’azienda Motum Hub potete avere: assistenza continua 24 ore su 24, soccorso stradale, cambio pneumatici incluso, canone fisso senza nessun costo aggiuntivo, nessuna max rate finale, in caso di necessità è disponibile un auto sostitutiva, assistenza tagliandi, manutenzione e assicurazione inclusa.

Motub hub a Napoli : la scelta ideale per il noleggio a lungo termine

Costituita da una partnership con i migliori provider appartenenti al settore automotive, l’azienda Motun Hub nelle sua sede a Napoli è capace di offrire ai suoi clienti la massima professionalità attraverso un servizio personalizzato e completo che porti alla fine a scegliere la soluzione più adatta.

Noleggio a lungo termine da Motm Hub a Napoli: Chi puo’ richiederlo e documenti necessari

Un noleggio a lungo termine non risulta vantaggioso solo per le grandi imprese ma anche per i privati.

Infatti, se il richiedente del noleggio è in possesso di partita Iva ha un ulteriore vantaggio che consiste nella possibilità di scaricare anche al 100% tutti i costi.

Mentre, per quanto riguarda i privati puo’ risultare conveniente poiché consente di cambiare auto tutte le volte che si desidera, soprattutto per chi abita in grandi centri abitati o in luoghi dove il premio dell’assicurazione obbligatoria risulta essere molto alto e infine per chi conduce uno stile di vita che lo porta a percorrere un certo numero di chilometri ogni anno.

Per richiedere a MotumHub a Napoli un servizio di noleggio a lungo termine è necessario presentare une serie di documenti che servono all’azienda di valutare i requisiti del clienti e la sua idoneità a far fronte all’onere richiesto.

Di sicuro tra i documenti richiesti rientra la patente di guida in corso di validità e idonea a guidare la tipologia di mezzo per cui si è richiesto il servizio di noleggio a lungo termine.

Una volta andato a buon fine tutta la parte burocratica Motom Hub vi garantirà la massima professionalità dall’inizio della richiesta fino alla scadenza del servizio.