L’Essenziale Profumerie per la valorizzazione delle eccellenze napoletane

L’Essenziale Profumerie, affermato brand specializzato nella creazione di essenze di alta qualità per la persona e per la casa, con l’apertura del punto vendita di Napoli e in occasione dell’avvento della Pasqua inizia ad attivare sinergie con le aziende del territorio inaugurando la partnership con Antica Cioccolateria Napoletana.

Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze dei territori in cui operiamo e per la Santa Pasqua quale migliore idea di un prodotto a tema come lo speciale uovo di Pasqua “L’Essenziale”, da abbinare ai nostri profumi come regalo pasquale o semplicemente per gustarlo in famiglia? Come per i nostri profumi crediamo fermamente nell’importanza dell’artigianalità e della qualità degli ingredienti, da qui l’idea di rivolgerci a un’eccellenza napoletana come l’Antica Cioccolateria ed affidarci alle mani di un giovane ma già esperto maestro cioccolatiere come Francesco Romano.

Queste le parole di Paola Erminio, ideatrice del brand e direttrice del punto vendita di Napoli.

Una sorpresa che profuma di buono

Fino al 15 aprile 2022 e salvo esaurimento scorte, infatti, tutti i clienti che acquisteranno due profumi presso il punto vendita di Napoli riceveranno in omaggio un uovo di finissimo cioccolato al latte con base in cioccolato bianco prodotto artigianalmente e decorato a mano dal maître chocolatier Francesco Romano. Un’ottima occasione per riscoprire la qualità e il gusto di un’antica azienda napoletana.

L’Antica Cioccolateria Napoletana

Antica Cioccolateria Napoletana, con sede in Via dell’Epomeo 280 a Napoli, nasce nel secolo scorso diventando uno dei simboli della cultura del cioccolato partenopea. Nel tempo, l’azienda ha saputo evolversi rimanendo profondamente legata agli insegnamenti e alle ricette dei maestri cioccolatieri.

Cioccolato selezionato di alta qualità

Alla base della filosofia dell’Antica Cioccolateria Napoletana troviamo la passione e l’amore per un prodotto unico e l’attenta selezione di ingredienti purissimi e selezionati che si distinguono per i profumi e i sapori che donano al prodotto finito, come il migliore cacao importato direttamente da Brasile e Costa d’Avorio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al punto vendita di Napoli de L’Essenziale Profumerie (Corso Umberto I, 197 – 80138 Napoli – Tel. 08119006097) o contattare l’azienda via Facebook (https://fb.com/lessenzialeprofumerie) o Instagram (https://instagr.am/lessenzialeprofumerie).