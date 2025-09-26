In Evidenza

Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “L’equilibrio tra regolamentazione e crescita è complesso, sia per le grandi che per le piccole e medie imprese.” Lo ha dichiarato Claudia Pollio, Head of Public Affairs & Institutional Relations di Team System, a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Oggi ci troviamo in un contesto dove digitalizzazione e IA rappresentano un enorme potenziale di sblocco della competitività per le piccole imprese: dobbiamo tenere conto di questo equilibrio, soprattutto in paesi come l’Italia, dove il tessuto imprenditoriale è composto da piccole imprese che possono essere enormemente agevolate dalla disponibilità di strumenti digitali come i software. Questi mettono a loro disposizione il grande potenziale delle tecnologie più avanzate, ed è proprio questo uno dei principi cardine che deve guidare il confronto tra pubblico e privato nell’evoluzione della normativa europea.” —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”

Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in...

Competitività, Silvestri (Sapienza): “Regole stiano al passo con...

Competitività, Mazzetti (Meta): “Ue semplifichi eccesso di norme...

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma...

Sophie Codegoni, l’incidente alla Milano Fashion Week: “Sono...

Ambiente, Brunori (Pefc): “#Rigeneraboschi comunica il valore delle...

Scuola, con Amazon Alexa ecco ‘Tutor Five’ per...

Flotilla, Crosetto alla Camera: “Ferma condanna per attacco,...

Gaza, Meloni all’Onu: “Israele ha superato il limite”