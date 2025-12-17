Famme Sape’: un singolo e un videoclip su un brano che disegna un ponte d’amore universale in musica

Giovedì 18 dicembre alle ore 18:00 presso il Caffè Letterario Intramoenia di Piazza Bellini 67/70 (Napoli), in programma la presentazione del videoclip di Famme Sape’ di Sasà Mendoza, Romeo Barbaro e Alessandra Murolo di cui di recente è uscito il singolo per Suono Libero Music, la label di Nando Misuraca. All’evento saranno presenti i protagonisti del brano, l’autore del testo Bruno Lanza e altri ospiti speciali, per raccontare emozioni e temi della canzone con il pubblico in sala. A moderare l’incontro, assieme a Nando Misuraca stesso, Francesca Silvestre, volto noto del mondo radiofonico con il suo seguitissimo spazio su Rai Live Napoli.

Nando Misuraca con Suono Libero Music distribuisce discograficamente l’opera: producer ed attivista del sociale, è referente MEI- Meeting delle Etichette indipendenti– per la Campania e responsabile delle relazioni esterne del Napule’s Power di Renato Marengo. Intramoenia, storico caffè letterario nel cuore di Napoli, sarà la cornice ideale di condivisione e raccoglimento nel clima spirituale del Natale, tempo dell’anno in cui la dimensione spirituale torna al centro.

Famme Sapé attraverso la musica crea un ponte sensoriale: Melodia e Poesia diventano così uno strumento di connessione profonda con chi non c’è più, un metodo di “comunicazione spirituale”. Anche gli elementi naturali – il mare, il cielo, un tramonto, una piuma che cade, il volo di un uccello – portano in sé tracce del Divino e aprono all’energia dell’Universo, predisponendo il cuore ad “ascoltare” ed a cogliere i segni di una presenza che continua, oltre la vita terrena.

Importantissimo il lavoro dei musicisti che hanno collaborato alla produzione: da Carlo Avitabile alla batteria, storico batterista di Enzo Avitabile e musicista di artisti come James Brown, Level 42, Khaled, Eugenio Bennato e James Senese; Mimmo Maglioncino al flauto, grande flautista tra classica e world music, in produzioni di Peter Gabriel e collaborazioni con Peppe Barra, Eugenio Bennato, Mauro Pagani e Massimo Ranieri; con Enzo Cascella al basso, bassista eclettico con un percorso con Peppino Gagliardi, Claudio Villa e Daniele Sepe, oggi negli Osanna e Mario Sellitto alle chitarre, poliedrico e trasversale, già al fianco di Eugenio Bennato, Gigi Finizio, Gigi D’Alessio, Fred Bongusto, Tullio De Piscopo; Michele Signore, tra viola e violino, polistrumentista di archi e strumenti a plettro, punto di riferimento della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Il videoclip è stato ideato dallo stesso Mendoza che ha ispirato le riprese di Gaetano Massa e Giuseppe Di Gennaro. Gli interni sono girati nella suggestiva cornice del Teatro Summarte di Somma Vesuviana mentre gli esterni sulla spiaggia di Acqua Morta nel comune di Monte di Procida.

MINI-BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Sasà Mendoza

Pianista, compositore, arrangiatore e cantante, è tra i musicisti partenopei più attenti al dialogo tra tradizione e nuove sonorità. Diplomato in pianoforte, ha pubblicato diversi album tra musica strumentale e canzone d’autore, fondendo latin jazz, flamenco, ritmi brasiliani e melodie classiche. Ha collaborato con molti protagonisti della scena napoletana e curato progetti a forte valore civile. Tra i lavori recenti: la direzione artistica dell’album “Napoli è mia” e il cd strumentale “Coprifuoco”.

Romeo Barbaro

Cantante, percussionista e Artista ricercatore ha collaborato con orchestre sinfoniche di gran rilievo internazionale come la Nuova Orchestra Scarlatti , l’Orchestra Sinfonica di Bari, e del Teatro di S.Carlo . Formatosi al Conservatorio San Pietro a Majella, affonda le sue radici umane alle pendici del Vesuvio, diventando un instancabile ricercatore delle tradizioni popolari campane. Considera la tammorra il suo vero “soggetto musicale”, strumento-anima che lega memoria, fede e identità.

Alessandra Murolo

Cantante napoletana, nasce in una famiglia d’arte e porta con sé l’eredità della grande canzone partenopea. Unisce tradizione, jazz, world music e suggestioni flamenco in una vocalità intensa e riconoscibile. Con il brano “Vulesse” si afferma in ambito sanremese dedicato alla canzone napoletana e propone un percorso che rilegge i classici con sensibilità contemporanea.

Bruno Lanza

Autore tra i più rappresentativi degli ultimi decenni, che in carriera vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, Gigi Finizio, Nino D’Angelo (sua la celebre Mentecuore) , Peppino Di Capri, Massimo Ranieri, Valentina Stella, Maria Nazionale, Nino Buonocore, Franco Ricciardi, Fred Bongusto, Serena Rossi, Serena Autieri, Mario Merola e Albano, e con Antonio Annona, la sigla della soap “Un posto al sole”.