In Evidenza

Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in fase di armonizzazione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Semplificare per competere è un aspetto interessante che si inquadra anche nel contesto geopolitico internazionale. Sono politiche che l’Ue dovrebbe impostare soprattutto in fase di armonizzazione delle normative e dei regolamenti, come le direttive, e che in Italia potrebbero rappresentare uno spunto interessante per avere una buona ricaduta in termini occupazionali e di investimenti.” Lo ha dichiarato Gabriella De Maio, Professoressa di Diritto dell'energia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”

Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita...

Competitività, Silvestri (Sapienza): “Regole stiano al passo con...

Competitività, Mazzetti (Meta): “Ue semplifichi eccesso di norme...

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma...

Sophie Codegoni, l’incidente alla Milano Fashion Week: “Sono...

Ambiente, Brunori (Pefc): “#Rigeneraboschi comunica il valore delle...

Scuola, con Amazon Alexa ecco ‘Tutor Five’ per...

Flotilla, Crosetto alla Camera: “Ferma condanna per attacco,...

Gaza, Meloni all’Onu: “Israele ha superato il limite”