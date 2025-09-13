In Evidenza

Serie A, oggi Juve-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna la Serie A e c'è subito un big match. Oggi, sabato 13 settembre, il campionato offre subito la super sfida tra Juventus e Inter. I bianconeri arrivano a punteggio pieno al derby d'Italia, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Juve-Inter in diretta tv e streaming
.  Ecco le probabili formazioni di Juve-Inter, in campo oggi alle 18:  
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor. 
Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. La partita tra Juventus e Inter di oggi alle 18 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Qatar attaccato da Israele, premier cena con Trump:...

Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo...

“Da quella casa uscirà in una bara”, arrestato...

Israele, Parlamento Ue chiede riconoscimento Palestina. Netanyahu: “Non...

Caso Almasri, Nordio: “Messo nelle mani della magistratura,...

Harry arrivato a Clarence House per incontrare re...

Tumori, Aiom: “24mila nuovi casi l’anno in Puglia,...

Cibo, rapporto Coop: “Italiani sempre più attenti a...

Italia, tifosi azzurri di spalle durante l’inno israeliano....

Giovani, indagine ActionAid: 8 su 10 a disagio...