In Evidenza

Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro).  I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.  Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall'accaduto, sarà limitato a un'unica corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni di soccorso. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Spoleto, trovato cadavere in un sacco: indagini in...

Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità

Nautica, Bottos (Rina): “Competenze esg a disposizione di...

Intervision Song Contest, la risposta ‘patriottica’ di Putin...

Venus Williams sposa Andrea Prete ad Ischia, tutti...

Giornata mondiale dell’Alzheimer, neurologi: “Ora percorsi cura più...

Serie A, via alla quarta giornata: orari, programma...

Festa Roma, Cusenza (Acea): “L’acqua è la vera...

Resistenza, Mattarella: “Fascismo si contrappose alla Nazione, internati...