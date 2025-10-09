In Evidenza

Scontro tra camion e trattore a Piobesi Torinese, agricoltore muore schiacciato

(Adnkronos) – Incidente mortale questo pomeriggio a Piobesi Torinese, dove un agricoltore è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo agricolo si è ribaltato a seguito dello scontro con un camion. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 di Azienda zero ma i tentativi di salvare l’agricoltore sono risultati. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sul posto anche le forze dell’ordine. 
