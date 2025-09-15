In Evidenza

Sarah Felberbaum, passione Ostiamare: la moglie di De Rossi tra store e campo

Sarah Felberbaum 'ultras' per un giorno per l'Ostiamare. L'attrice e moglie di Daniele De Rossi, che lo scorso gennaio ha acquistato il club dove è cresciuto diventandone proprietario e presidente, ha postato alcune foto che la ritraggono allo store della squadra che attualmente milita in Serie D in una veste inedita. Sul proprio profilo Instagram infatti Felberbaum si è mostrata sorridente dall'altra parte del bancone dello store dello stadio Anco Marzio, dove l'Ostiamare disputa le sue gare casalinghe. Davanti a lei sciarpe, cappelli, felpe e maglie da gioco, tutte, ovviamente, rigorosamente viola. Sorrisi e occhiali da sole prima di spostarsi a bordocampo per assistere alla partita della 'sua' squadra. L'Ostiamare può contare, insomma, non solo su una tifosa in più, ma anche su una vera e propria testimonial d'eccezione. Il club di cui De Rossi è presidente ha cominciato bene la stagione, raccogliendo sei punti nelle prime due partite, battendo l'Ancona in trasferta per 1-0 e la Maceratese, superata in casa 2-1.  —[email protected] (Web Info)

