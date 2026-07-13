Alessandra Tumolillo mercoledì 15 luglio al Nocera jazz Festival

Mercoledi 15 luglio al Nocera Jazz Festival sarà la volta di una delle voci più interessanti della nuova scena jazz italiana Alessandra Tumolillo,protagonista di una serata speciale,ad ingresso gratuto fino ad esaurimento posti, nel suggestivo Monastero di Sant’Anna.

Alessandra Tumolillo è una talentuosa cantautrice e chitarrista jazz italiana, nata a Napoli il 7 settembre 2000. È nota per la sua capacità di fondere la tradizione della canzone classica napoletana con le sonorità e le armonie del jazz. Cresce in una famiglia di musicisti e inizia a cantare e suonare la chitarra da autodidatta nel 2012. Nel 2018 entra al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Consegue la laurea triennale nel 2021 e il biennio specialistico nel 2024 in Chitarra Jazz. Perfeziona i suoi studi presso la prestigiosa Berklee School di Boston e il Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 2015 ottiene grandissima visibilità sul web grazie a una cover acustica virale del brano “Abbracciame” di Andrea Sannino. Entra a far parte del roster ufficiale di BMG Italy. Due dei suoi brani inediti sono stati scelti come colonne sonore per produzioni cinematografiche targate CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale. Ha collaborato dal vivo e in studio con importanti nomi della musica italiana e internazionale, tra cui Tosca, Negramaro, Sergio Cammariere, Venerus e Ernesto Vitolo. Nel maggio 2025 ha pubblicato l’EP “Postcards From Naples”, che unisce classici storici (come Reginella e Malafemmena) a inediti intimi come “Nun fa male”.

Il “Nocera Jazz Festival” gode dei patrocini del MIC ( Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio -Salerno -Avellino),ConfCommercio,Camera di Commercio Salerno,ASL Salerno, Diocesi Nocera Inferiore -Sarno,Museo S.Prisco. La Direzione artistica del Nocera Jazz Festival e’ de “ Il Moro “ in collaborazione con Sofy Music.

Ingresso Gratuito fino a esaurimento posti

Monastero di Sant’Anna Via Sant’Anna

84014 Nocera Inferiore (Sa)

Accesso dalle ore 20:30

Open Act ore 21:00

* Antonio Mobilia

* Salvatore Avino

Inizio concerto Alessandra Tumolillo ore 21:30

Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/AlessandraTumolillo