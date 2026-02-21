Le donne “Alfa” dell’agricoltura: forza, visione e cambiamento

Donne e agricoltura il coraggio femminile di portare innovazione e cambiamento, leader dotate di talento, resilienza e crescita. Il futuro si tinge di rosa ed a guidare il mondo dell’ agricoltura ci sono volti nuovi tutti al femminile. Il cambiamento agricolo è Donna. Un settore che segna l’ inizio di una nuova leva, l’ innovazione rurale detta leggi e determinazione con radici forti e sguardo attento.



Per decenni l’immaginario collettivo ha identificato il lavoro agricolo con una presenza prevalentemente maschile, relegando le donne a ruoli secondari. Una narrazione che non ha mai restituito fino in fondo la realtà delle campagne italiane, dove la componente femminile è sempre stata parte integrante e determinante del sistema produttivo.

Oggi le donne rappresentano una delle energie più dinamiche del settore primario. Imprenditrici, agronome, allevatrici, innovatrici digitali e custodi della biodiversità stanno orientando le aziende verso modelli più sostenibili, investendo su qualità, filiere corte, multifunzionalità e valorizzazione delle identità territoriali.

Una leadership spesso silenziosa ma incisiva, capace di coniugare tradizione e innovazione in un equilibrio sempre più necessario.

Le cosiddette donne “Alfa” non esprimono un modello autoritario di comando, bensì una leadership evoluta fondata su resilienza, capacità organizzativa e attenzione alle relazioni. In un settore attraversato da crisi climatiche, mutamenti dei mercati e nuove sfide tecnologiche, il loro contributo sta ridisegnando il volto dell’agricoltura italiana, introducendo un approccio più inclusivo e orientato al lungo periodo.

Non si tratta soltanto di numeri in crescita, ma di un cambiamento culturale profondo: l’azienda agricola viene sempre più percepita non solo come fonte di reddito, bensì come progetto di vita, presidio sociale e culturale, strumento di tutela e valorizzazione del territorio.

È in questo scenario che, in Calabria, a Lungro, piccolo ma significativo centro della comunità arbëreshë, prende forma la storia di una venticinquenne che incarna questo nuovo paradigma. Ilenia Papa, figlia degli anni duemila, rappresenta una delle donne “Alfa” della regione.

Percorriamo con lei un viaggio tra natura incontaminata e cultura arbëreshë (italo-albanese). Tra alture e panorami mozzafiato si estendono le sue piantagioni di fichi, frutto simbolo del Mediterraneo e profondamente radicato nella tradizione calabrese. In particolare, il territorio cosentino è noto per i Fichi di Cosenza DOP, eccellenza riconosciuta a livello europeo e ambasciatrice di un sapere agricolo antico.

Chiunque viaggi lungo le coste del Mediterraneo lo sa: accanto ai pini marittimi, alla macchia profumata, agli ulivi e ai fichi d’India, il fico è presenza costante del paesaggio e della cultura alimentare. Ilenia ne racconta il valore simbolico, legato anche alla storia della Magna Grecia, ricorda come l’alimentazione della Calabria antica fosse prevalentemente vegetale: cereali, legumi e frutta costituivano la base della dieta, mentre uva e fichi rappresentavano elementi essenziali, garantendo un apporto calorico contenuto, ma nutrizionalmente adeguato.

In Calabria le lavorazioni tradizionali dei fichi sono numerose e raccontano un patrimonio di manualità e creatività: si preparano “a crocetta”, infilzati a formare piccole croci; “steccati”, uno a uno su bastoncini; a coroncina, a treccia o “a pallone”, amalgamati con miele di fico e avvolti nelle foglie. Non mancano le varianti farcite con mandorle o noci e ricoperte di cioccolato, fino agli utilizzi più contemporanei nella produzione di gelato artigianale.

Il periodo di maturazione del frutto si concentra tra luglio e agosto, quando i fichi raggiungono il massimo della dolcezza e della qualità. Un prodotto che, grazie al marchio DOP, tutela non solo una specifica varietà, ma un intero sistema di tradizioni, tecniche e identità territoriali.

La storia di Ilenia si inserisce in questa trama fatta di memoria e innovazione. La sua passione, coltivata fin da giovanissima, ha trasformato sogni custoditi nel cassetto in un percorso concreto che oggi la vede orgogliosa alla guida del suo trattore (70hp), simbolo di una scelta consapevole e controcorrente.È proprio in questo cambio di prospettiva che si misura la portata della rivoluzione compiuta da Ilenia. Non soltanto una scelta personale, coraggiosa e controcorrente, ma un gesto che assume valore collettivo, capace di parlare al suo paese, alla sua regione e all’intero comparto agricolo nazionale.

Perché oggi, nell’Italia che riscopre il valore della terra, le “imprese delle donne” non sono più una categoria da evidenziare in statistica, ma una forza strutturale che orienta visioni, modelli produttivi e futuro. Se l’agricoltura sta cambiando volto, lo deve anche a storie come la sua: storie che affondano le radici nella tradizione e al tempo stesso seminano innovazione. La rivoluzione dunque non è solo nei campi coltivati o nei fichi che maturano al sole d’estate, è nello sguardo di una nuova generazione che sceglie di restare, di investire, di credere. È nella consapevolezza che la terra, oggi più che mai, può essere motore di sviluppo, inclusione e rinascita. E che il futuro dell’agricoltura italiana parli sempre più al femminile.

Donne come Ilenia sono dotate di una grande volontà, figlie di Marte ne ereditano il temperamento forte e l’animo guerriero, impavide e coraggiose , non s fermano nemmeno dinanzi alle intemperie del tempo.

In un settore che affonda le proprie radici nella tradizione ,ma guarda con sempre maggiore decisione all’innovazione, le donne stanno ridefinendo il volto dell’agricoltura italiana. Con una grande competenza, visione imprenditoriale e una spiccata capacità di coniugare sostenibilità e crescita, stanno guidando un cambiamento concreto nei campi e nelle imprese.

Non si tratta solo di numeri in aumento, ma di un nuovo modello di leadership inclusivo, resiliente e orientato al lungo periodo. Dalla gestione aziendale alla transizione ecologica, dalla valorizzazione delle filiere locali all’apertura ai mercati internazionali, il contributo femminile rappresenta oggi una delle leve più dinamiche del comparto.

Coltivare la terra, per queste imprenditrici, significa anche coltivare futuro, creare opportunità, generare valore per i territori e lasciare un’impronta capace di durare nel tempo. È questa la vera rivoluzione verde al femminile, silenziosa ma determinata, che sta trasformando l’agricoltura in un laboratorio di innovazione e crescita sostenibile.