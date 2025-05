Formula 1, Gp Monaco: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il Gp di Monaco. Da domani, venerdì 23 maggio, a domenica 25 maggio, il Circus fa tappa nel Principato per l'ottavo appuntamento del Mondiale. Il Gran Premio si correrà sul circuito di Montecarlo, il più iconico della F1. Dalle prove libere alla gara, passando per le qualifiche, ecco il programma, gli orari e dove vedere le diverse sessioni del weekend che ripropone il duello tra le McLaren e la Red Bull, con la Ferrari chiamata ad un salto di qualità dopo l'avvio di stagione deludente. Ecco il programma del weekend del Gp di Monaco:

Venerdì 23 maggio



13.30 – F1 Prove Libere 1

17 – F1 Prove Libere 2

Sabato 24 maggio



12.30 – F1 Prove Libere 3

16 – F1 Qualifiche

Domenica 25 maggio



15 – F1 Gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Monaco saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su Tv8.