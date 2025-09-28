In Evidenza

Flotilla verso Gaza, Richard Gere: “Tutti devono fare qualcosa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Richard Gere 'spinge' le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. "Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto", dice l'attore, a margine della sfilata di Giorgio Armani, a Milano, rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensi della Global Sumud Flotilla. L'attore, noto per il suo attivismo, aggiunge: "Dobbiamo informarci, dobbiamo dire no quando è importante dire no, dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. Altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo". La missione della Flotilla, che dichiaratamente punta a interrompere l''assedio' di Israele alla Striscia, prosegue nonostante gli appelli delle istituzioni. "La Flotilla è in questo momento a rischio. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che verrà fatto, sarà micidiale. È molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti ed eventualmente delle morti", il videomessaggio registrato da Stefano Bertoldi, comandante della Zefiro, una delle barche della Flotilla danneggiate nell'ultimo attacco attribuito a droni. Nel drammatico messaggio Bertoldi invita a diffondere il più possibile il video e chiama tutti alla mobilitazione: "Scendiamo in piazza", l'esortazione del comandante della Zefiro, è "l'ora del popolo, è l’ora delle persone”.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, borseggi in Metro: polizia arresta 14 persone

Clima, Ratti: “Incentivi e sperimentazione per salvaguardia patrimoni...

Guasto sulla linea dell’Alta Velocità fra Roma e...

Fiumicino, donna investita e uccisa: ipotesi femminicidio

Ballando con le stelle compie 20 anni: tutto...

Omicidio Cinzia Pinna, convalidato il fermo per Ragnedda:...

Tlc, Zimmer (Huawei): “Batteria durevole e Gps di...

Ascolti tv, ‘La Ruota della fortuna’ vola oltre...

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”

Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in...