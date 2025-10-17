Eseguita condanna a morte di Richard Djerf in Arizona, nel 1993 aveva ucciso 4 membri di una famiglia

(Adnkronos) – Eseguita la condanna a morte di un uomo condannato alla pena capitale per l'omicidio di quattro membri di una stessa famiglia nel 1993. Richard Djerf, 55 anni, è morto con un'iniezione letale in una prigione statale nella città di Florence in Arizona, negli Stati Uniti. Si tratta della quarta esecuzione questa settimana negli Usa. Djerf è stato condannato a morte per aver ucciso Albert e Patricia Luna, genitori di un suo collega con il quale era in conflitto. Djerf ha ucciso anche Damien 5 anni e Rochelle di 18, fratello e sorella del suo collega. Rochelle era stata anche stuprata. In una lettera inviata il mese scorso in cui chiedeva scusa per il crimine commesso, Djerf aveva dichiarato di essere pronto a morire e di non voler chiedere la grazia. "Se io non riesco a trovare un motivo per risparmiare la mia vita, quale motivo potrebbero avere gli altri?", aveva scritto. Martedì sono stati giustiziati due assassini condannati, in Florida e nel Missouri, e mercoledì un altro detenuto è stato giustiziato in Mississippi. Quest'anno negli Stati Uniti ci sono state 39 esecuzioni, il numero più alto dal 2013, quando furono giustiziati altri 39 detenuti. La Florida ha effettuato il maggior numero di esecuzioni, 14, seguita dal Texas con cinque e dalla Carolina del Sud e dall'Alabama con quattro. Altre cinque esecuzioni sono state programmate entro la fine dell'anno. La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 Stati americani. Altri tre, California, Oregon e Pennsylvania, osservano una moratoria delle esecuzioni su decisione del governatore.

—internazionale/[email protected] (Web Info)