In Evidenza

Campi Flegrei, sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.5

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse di terremoto registrate dall'Ingv, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni o feriti.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è...

Il certificato medico sarà anche a distanza, ma...

Israele attente i suoi ostaggi, dai gemelli al...

Sostenibilità, Testa (Omnisyst): “Italia ai primi posti in...

Scontro tra camion e trattore a Piobesi Torinese,...

Bullismo, Frassinetti: “Ruolo della scuola fondamentale, ma serve...

“La vera piaga di Palermo? Il ciaffico”: morto...

Roma, licei occupati per Gaza: “Firma del piano...

Dal 16 al 19 ottobre torna il festival...

Aurora Ramazzotti si sposa, l’annuncio: “Abbiamo data, location…...