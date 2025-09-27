Ballando con le stelle compie 20 anni: tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

(Adnkronos) –

Torna Ballando con le stelle. Si accendono le luci dell’iconico lampadario dello studio del dance show e i concorrenti iniziano a scaldare i muscoli: la ventesima edizione prende il via sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle 20.35. "Spero che il pubblico sia felice di ritrovare il programma come se fosse un vecchio amico", ha detto la conduttrice Milly Carlucci in occasione della conferenza stampa. Si preannuncia un'edizione piena di novità e di grandi ritorni. A partire da Belen Rodriguez, che sarà ballerina per una notte nella seconda puntata, e dalla concorrente Barbara d'Urso: "Ballando rappresenta la mia ripartenza", dopo due anni lontano dalle scene, "la paura c'è, ma riparto da qui con amore, entusiasmo e paura e con la possibilità di incontrare di nuovo il pubblico dal quale mi sono staccata due anni fa, per vari motivi". Ma anche il ballerino Simone Di Pasquale, che torna in pista lasciando la tribuna popolare con Sara Di Vaira e Rossella Erra. Al suo posto, la new entry Matteo Addino. A mettersi in gioco sulla pista da ballo anche i volti tv Francesca Fialdini, Martina Colombari, Andrea Delogu, la Signora Coriandoli (all'anagrafe Maurizio Ferrini), Beppe Convertini, Nancy Brilli, dalla musica Rosa Chemical (che balla con Erica Martinelli, "la coppia di Gotham City", dice Carlucci) e Marcella Bella, e dal mondo dello sport Filippo Magnini, Fabio Fognini.

La vera novità è il concorrente Paolo Belli, per anni volto fisso del programma al fianco di Milly Carlucci. Al suo posto, a guidare la sala delle stelle, c'è Massimiliano Rosolino. "Quando mi ha chiamato Milly pensavo che volesse mandarmi via, poi quando mi ha proposto di ballare ho pensavo che fosse uno scherzo. Dopo qualche giorno, ho accettato. Da quel momento non dormo più, ma non potevo dirle di no", ha raccontato Paolo Belli, che ha ammesso: "All'inizio pensavo che il ballo non fosse per me. La mia visione è cambiata, grazie a questa esperienza sto scoprendo qualcosa dentro di me che non conoscevo, dal punto di vista psicologico e muscolare". Magnini definisce la sua partecipazione "un destino" perché "Ballando compie 20 anni a 20 anni dal mio primo mondiale di nuoto", ha detto l'ex nuotatore. A mettere del pepe ci penserà Marcella Bella, che Carlucci definisce "una pantera sexy": "Io e Chiquito (il suo ballerino, ndr) siamo già una coppia, sembriamo Sandra e Raimondo. Mio marito è preoccupato", ha scherzato la cantante, "entusiasta di essere qui. E' tosta, ma devo rispettare quella bambina che c'è ancora dentro di me, per questo ho deciso di accettare". Entusiasmo condiviso anche da Martina Colombari: "Finalmente sono riuscita a fare qualcosa per me nella mia vita. Io sono poco tollerante verso me stessa e Ballando sarà l'occasione per me di sbagliare e di mettermi in gioco". Confermata la giuria di Ballando con le stelle 2025. Ai posti di comando, pronti ad alzare le palette: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith ("20 anni fa il mondo della danza è arrivato in tv, molti dicevano 'non durerà'. Ed eccoci qui") e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa del giornalista e conduttore della 'Vita in Diretta' Alberto Matano. Milly Carlucci si dice "felice" che Selvaggia Lucarelli abbia rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello, chiarendo come non abbia ricevuto pressioni da nessuno, in primis "da noi". Lucarelli "è una persona dalla libertà intellettuale assoluta, niente e nessuno dall'esterno può condizionarla". —[email protected] (Web Info)