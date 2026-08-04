Diario russo di John Steinbeck: il reportage che racconta l’Unione Sovietica del dopoguerra

Diario russo di John Steinbeck, arricchito dalle fotografie di Robert Capa, è un’opera che unisce reportage, testimonianza storica e narrazione, offrendo uno sguardo diretto su uno dei momenti più delicati del Novecento.

Il libro nasce dal viaggio compiuto dall’autore nell’Unione Sovietica nel secondo dopoguerra, in un contesto segnato dalla fine del conflitto mondiale e dall’inizio di nuovi equilibri geopolitici.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che rende quest’opera particolarmente interessante è la sua capacità di raccontare una realtà spesso filtrata da ideologie e tensioni politiche, restituendo invece uno sguardo umano e concreto sulla vita quotidiana.

Attraverso il suo stile asciutto e osservatore, Steinbeck accompagna il lettore in un percorso che va oltre la semplice cronaca, trasformando il viaggio in una riflessione sul rapporto tra popoli, politica e memoria storica.

Le fotografie di Robert Capa aggiungono ulteriore forza al racconto, rendendo il libro un documento storico di grande valore, capace di combinare parola e immagine in modo efficace.

La scrittura di John Steinbeck mantiene la sua cifra distintiva: uno sguardo attento alle persone, ai dettagli e alla complessità della realtà sociale.

Diario russo è una lettura ideale per chi ama i reportage storici, la letteratura di viaggio e i libri che raccontano la storia attraverso esperienze dirette.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di John Steinbeck, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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