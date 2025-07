Roma, al via la conferenza per la ricostruzione Ucraina. Meloni: “Immaginare il dopo”

(Adnkronos) – Foto di famiglia per la premier Giorgia Meloni alla Nuvola, all'Eur a Roma, con tutti i leader presenti alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. "Il piano russo è fallito, la comunità è schierata contro questo scempio" ha detto la presidente del Consiglio Meloni nel corso del suo intervento, annunciando "impegni per oltre 10 miliardi di euro". Bisogna "guardare oltre l'insopportabile ingiustizia" e "immaginare il dopo" sottolinea. Dopo l'intervento della premier quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del premier polacco Donald Tusk, ospiti rispettivamente dell'ultima e della prossima conferenza sulla ricostruzione. A margine della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, in corso a Roma, è previsto un incontro bilaterale tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj. —[email protected] (Web Info)