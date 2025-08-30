In Evidenza

Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
L'Atalanta torna in campo in Serie A. Il club bergamasco affronta oggi, sabato 30 agosto, il Parma in trasferta al Tardini nella seconda giornata di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Dea di Juric, che ha sostituito in panchina Gian Piero Gasperini, volato alla Roma, ha pareggiato in casa contro il Pisa, mentre il Parma, che ha accolto Cuesta come nuovo allenatore, ha perso 2-0 all'Allian Stadium contro la Juventus.  La sfida tra Parma e Atalanta è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Tardini di Parma. Ecco le probabili formazioni: 
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta. 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric  Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Europa e Conference League, oggi il sorteggio. Le...

Sinner, la sfida di Popyrin: “Tutti hanno punti...

Paolini agli Us Open, ma versione… Halloween: la...

Sparatoria in chiesa e scuola cattolica a Minneapolis:...

Condannata la cognata di Impagnatiello, comprò l’auto del...

West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna...

Usa, genitori di un 16enne fanno causa a...

William e la visione sul futuro della monarchia...

Ue, Metsola: “Gaza dimostra che serve un’Europa più...

Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi:...