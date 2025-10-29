In Evidenza

Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A Ghiglia "ho mandato una mail nella quale ho detto: 'Non voglio alcun trattamento di favore, voglio essere trattato come ogni cittadino italiano'". Lo dice Gennaro Sangiuliano a Realpolitik, su Rete4. "No, non sono stato trattato come ogni cittadino italiano perché la multa è molto più bassa di quella che doveva essere e i tempi sono stati lunghissimi, perché la violazione della privacy è stata accertata un anno dopo, io mi aspettavo che dopo due mesi il Garante si pronunciasse". "Io avrei fatto pagare a Report almeno un milione e mezzo di euro", conclude l'ex ministro. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Salute, psicologa Borghi: “Oltre la sclerosi multipla un...

Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle...

Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito...

De Crescenzo a Belve, è polemica: “Perché darle...

Tumori, oncologo Garufi: “Su cancro vie biliari migliori...

Università, Bolaffio (Equivet Roma Hospital): “Da noi studenti...

‘Mille Storie’, la vita con la sclerosi multipla...

Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista”

Salute, Limongelli (Regione Campania): “Amiloidosi cardiaca patologia non...

Formazione, Rinaldi (Bicocca): “Negoziare? Le ragazze non si...