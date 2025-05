Napoli – Cagliari: maxischermi, coperto l’80% della popolazione della Città Metropolitana

Tra il Comune di Napoli e i 53 Comuni nei quali la Città Metropolitana ha finanziato l’installazione di maxischermi, saranno ben due milioni e 300mila gli abitanti dell’area metropolitana che potranno godere della possibilità di assistere all’attesissima partita di stasera, Napoli – Cagliari, in programma allo Stadio Maradona di Napoli alle 20.45, attraverso i maxischermi installati nelle piazze, per vivere il momento nella gioia dello stare insieme con la propria comunità di appartenenza.

Se si considera che il totale della popolazione della Città Metropolitana è dì 2 milioni e 950mila abitanti, quasi l’80% della popolazione potrà beneficiare di questa opportunità.

Oltre al Comune di Napoli, infatti, che ha una popolazione di poco più di 900mila abitanti, la Città Metropolitana ha finanziato l’allestimento di maxischermi in 53 Comuni dell’area metropolitana (che riceveranno un contributo massimo di 10mila euro ciascuno, con uno stanziamento complessivo della Città Metropolitana pari a 530mila euro) la cui popolazione complessiva è pari a circa un milione e 400mila persone.

“È uno sforzo organizzativo che abbiamo fatto come Comune e Città Metropolitana, di concerto con il Prefetto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha spiegato il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi – per consentire a tutti i cittadini, anche quelli dei comuni dell’area metropolitana, di vivere questo momento nella gioia dello stare insieme, in serenità e in sicurezza, sul proprio territorio, con i propri affetti, con la propria comunità. La passione per il Napoli è fortissima in città ma anche in tutto il territorio metropolitano, che sta vivendo questo momento in una sorta di apnea azzurra”.

I comuni che hanno fatto pervenire la richiesta e che, pertanto, sono beneficiari dei fondi per l’installazione dei megascreen sono Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Liveri, Marano, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Mugnano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Tufino, Villaricca e Visciano.

L’organizzazione dell’iniziativa, sotto il profilo logistico, resta a carico dei Comuni. Su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il network titolare dei diritti consentirà la visione del match sui maxischermi così allestiti.