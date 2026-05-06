Il Santuario di Santa Maria vince il Tripadvisor

IL SANTUARIO SANTA MARIA DEL BANDO VINCE IL TRIPADVISOR TRAVELERS’ CHOICE AWARD 2026

Il Santuario Santa Maria del Bando viene ufficialmente riconosciuto come struttura di alto livello nel panorama mondiale. Ad Atrani, nel mese di aprile 2026, la direzione del Santuario esprime profonda soddisfazione nell’annunciare il conferimento dei Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026. Questo prestigioso riconoscimento colloca la struttura nel ristretto 10% delle migliori realtà globali presenti sulla celebre piattaforma di guide di viaggio.

In quanto principale punto di riferimento mondiale per il settore, Tripadvisor gode di un’autorevolezza indiscussa tra i viaggiatori. Il premio si basa esclusivamente sui feedback autentici rilasciati dalla community nel corso degli ultimi dodici mesi, raccogliendo le recensioni genuine e dirette di chi ha visitato personalmente il luogo. Tale metodologia rende il riconoscimento estremamente prezioso, poiché riflette le reali preferenze dei turisti internazionali.

Il Santuario di Santa Maria del Bando desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i visitatori che hanno condiviso la propria esperienza contribuendo al raggiungimento di questo traguardo. Un ringraziamento speciale viene rivolto allo staff, il cui impegno costante ha reso possibile l’ottenimento di un premio così ambito nel settore dei viaggi. Essere inclusi tra le strutture preferite dai viaggiatori rappresenta un onore e uno stimolo a proseguire nel percorso di eccellenza intrapreso.

Matt Dacey, Chief Marketing Officer di Tripadvisor, ha espresso le sue congratulazioni al Santuario di Atrani sottolineando come far parte delle migliori aziende a livello globale significhi aver lasciato un’impressione memorabile sui visitatori. Il successo è testimoniato dal tempo che i turisti hanno dedicato per condividere online recensioni entusiaste sulla propria esperienza. L’auspicio di Tripadvisor è che tale riconoscimento possa continuare a incentivare la crescita e la visibilità della struttura per tutto il 2026 e negli anni futuri.

Con oltre un miliardo di recensioni e contributi, Tripadvisor si conferma la più grande piattaforma di consigli di viaggio al mondo, supportando ogni mese milioni di persone nella scoperta di luoghi d’interesse e nella pianificazione di esperienze indimenticabili. Il Santuario Santa Maria del Bando si inserisce con orgoglio in questa rete globale, consolidando il proprio ruolo di perla del territorio campano apprezzata in tutto il mondo.