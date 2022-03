L’Essenziale Profumerie apre a Napoli e presenta le nuove famiglie olfattive di tendenza

Apre a Napoli un nuovo negozio di L’Essenziale Profumerie, compagnia specializzata nella creazione di essenze di alta qualità per la persona e per la casa grazie ad una lunga esperienza nel settore e ad un’attenta selezione delle essenze per i propri profumi.

Le categorie olfattive

L’Essenziale Profumerie è da sempre molto attenta nel creare profumazioni intriganti e perfette per i diversi tipi di pelle ai quali si adattano differenti categorie olfattive dominanti.

Le categorie olfattive sono distinzioni di profumazione che permettono di comprendere quale sia la base adatta con cui comporre la propria essenza; il profumo è infatti estremamente personale ed è importante saper riconoscere quale sia la famiglia olfattiva dominante in grado di sposarsi bene con il PH della propria pelle.

Le categorie olfattive sono: Ambrata, Agrumata, Aromatica, Fiorita, Chypre, Fougère, Legnosa e Orientale; ogni categoria è ben rappresentata da specifiche essenze e costituisce la base su cui andrà a costruirsi il profumo.

Le famiglie Agrumata e Aromatica sono le più indicate per chi cerca un profumo dalla base frizzante ed energizzante e vuole provare una sferzata di allegria e portarla sempre con sé.

La famiglia olfattiva Legnosa invece crea un senso di equilibrio e calore, mentre quella Chypre è una famiglia dal tono elegante e raffinato, perfetta per il profumo da indossare a un evento importante.

Le famiglie Fiorita e Fougère sono rispettivamente le migliori per esaltare le note femminili e maschili, la prima ha toni dolci e freschi, la seconda eleganti e intense. L’Orientale è invece la famiglia olfattiva per chi cerca un profumo speziato e intenso, ma soprattutto molto sensuale con cui incantare e sedurre.

Essenze naturali

La naturalità delle essenze non è un elemento di poco conto nella scelta del profumo da indossare, il profumo infatti rimane a lungo a contatto con la pelle e se di origine chimica o prodotto con materie prime scadenti e non certificate può creare sensibilizzazioni cutanee con conseguenti allergie e irritazioni nel corso del tempo.

Le essenze naturali inoltre mantengono il loro aroma e risultano più affidabili nella scelta della propria profumazione distintiva, non trattandosi di aromi artificiali conservano anche le proprietà specifiche della pianta da cui sono estratte, come ad esempio la capacità rilassante della lavanda o l’effetto sensuale della vaniglia.

L’essenza naturale trasporta particelle ed elementi che si traducono in segnali nel nostro cervello e l’aroma artificiale per quanto possa imitarlo non può mantenere le stesse proprietà della pianta vera e propria.

Un posto dove cercare il proprio profumo ideale

L’Essenziale Profumerie si propone non solo come punto vendita ma anche come riferimento in grado di offrire una consulenza personalizzata per chi, come tanti, ancora non ha trovato la profumazione più adatta alla propria pelle e al proprio stile.

A differenza dei normali negozi di profumeria, L’Essenziale Profumerie ha puntato sulla formazione e sull’esperienza del personale che è in grado di guidare nella scelta della fragranza migliore.

I profumi, anche i più pregiati, non sono adatti a tutti: la pelle di ognuno è specifica e particolare con un preciso PH che reagisce diversamente alle famiglie olfattive.

Da L’Essenziale Profumerie è possibile farsi accompagnare in una selezione di profumi basati su diverse famiglie olfattive e valutare le diverse note e l’effetto sulla propria pelle per arrivare a selezionare il profumo perfetto per sé, in grado di rendere il proprio profumo indimenticabile ed esaltare le particolari sfumature della pelle.

Un occhio attento alla tradizione del naturale ma al passo con i tempi

“I nostri profumi rispecchiano a pieno le famiglie olfattive di tendenza del mercato” afferma Paola Erminio, ideatrice del brand e direttrice del punto vendita di Napoli; “la nostra azienda non è solo particolarmente attenta alla scelta delle materie prime più pregiate, ma effettua una continua ricerca delle ultime tendenze in fatto di fragranze per poter consigliare, ad ogni visita, fragranze sempre nuove per ogni occasione.”.

Sono solo profumieri altamente qualificati provenienti da tutta Europa a creare le profumazioni finali selezionando le essenze migliori e le combinazioni più adatte.

Non solo il profumo su misura quindi, ma anche tanta ricerca per fornire sempre prodotti innovativi e conoscenza approfondita del mercato per offrire prodotti di ultima tendenza in fatto di essenze.

Per chi ha voglia di cambiare, per chi sceglie un profumo diverso per ogni occasione, per un appuntamento importante, per riscoprire la propria sensualità. Da L’Essenziale Profumerie si troverà un ambiente confortevole e ricco di stimoli olfattivi con personale sempre disponibile a informare sugli ultimi prodotti e le ultime essenze di moda.

Una casa deliziosa

Oltre alle profumazioni per la persona, da L’Essenziale Profumerie, è possibile trovare un’ampia scelta di fragranze per la casa nel formato che più si preferisce, da deodoranti spray a boccette con legni e diffusori (comunemente chiamati mikado), per creare un ambiente ricco di personalità, in grado di rilassare o dare una sferzata di energia.

Ogni stanza rappresenta un luogo della casa in cui compiere attività diverse, che richiedono il giusto profumo, capace di valorizzare l’atmosfera ma anche di creare il mood ideale per vivere al meglio e in serenità.

Le fragranze naturali di alta qualità possono essere acquistate singolarmente o miscelate dai profumieri d’eccellenza di L’Essenziale Profumerie per creare un’essenza finale originale ed evocativa.

La qualità di L’Essenziale Profumerie e tutta la sua lunga esperienza nel mercato, sbarca finalmente a Napoli portando con sé tutta la competenza e la sapienza di chi ha scelto di rispettare le peculiarità delle materie prime naturali, per valorizzare gli ambienti domestici, d’ufficio, ma soprattutto la propria pelle.

Il profumo è in grado di distinguerci e renderci indimenticabili, sicuramente L’Essenziale Profumerie è il posto giusto in cui ricercare la perfetta combinazione di essenze senza compromessi e con la garanzia di acquistare prodotti sicuri per la propria pelle.