All’Antico Vinaio scende in campo agli Internazionali BNL d’Italia con la schiacciata “Match Point”

Fino 17 maggio, un pop up store all’interno del Foro Italico di Roma, dove verranno servite le schiacciate iconiche e una creazione dedicata al torneo di tennis

Roma si prepara a vivere gli Internazionali BNL d’Italia non solo come grande appuntamento sportivo, ma anche come destinazione food d’eccellenza. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà infatti All’Antico Vinaio, che porta per la prima volta il suo format in versione pop-up nel cuore del villaggio del torneo di tennis.

Fino al 17 maggio, la catena di schiacciate fiorentine guidata da Tommaso Mazzanti sarà presente all’interno della nuova piazza coperta del Foro Italico, uno spazio di recente realizzazione che ospita alcuni dei principali sponsor e marchi internazionali.

Il temporary store sarà riconoscibile per il suo stile inconfondibile, fedele all’identità del marchio ma con dettagli ispirati al mondo del tennis e caratterizzato da due grandi vetrine scenografiche pensate ad hoc per l’evento.

Per l’occasione debutta anche una creazione speciale: la “Match Point”, la schiacciata dedicata agli Internazionali BNL d’Italia, con carpaccio di manzo di carne salata, crema di Parmigiano Reggiano DOP, pomodori secchi e rucola.

«Portare All’Antico Vinaio agli Internazionali BNL d’Italia è per noi un passo naturale, ma anche profondamente simbolico – commenta Tommaso Mazzanti – Il nostro è un cibo popolare, diretto, che parla a tutti, proprio come lo sport. Essere qui, in un contesto così internazionale, significa far conoscere ancora di più la nostra idea di qualità semplice e autentica. E raccontare, anche attraverso una schiacciata, una meravigliosa storia italiana».

Tra un match e l’altro, quest’anno al Foro Italico si giocherà anche una partita tutta nuova: quella tra gusto, esperienza e identità. E All’Antico Vinaio è pronto a vincerla, morso dopo morso.

SU ALL’ANTICO VINAIO: Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio conta 56 negozi tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito e Francia ed è una realtà in continua espansione.

TOMMASO MAZZANTI: Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all’età di 16 anni e poi è entrato nell’azienda di famiglia (All’Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato premiato come uno dei 100 Top Manager del 2025 da Forbes Italia.