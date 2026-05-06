Cava de’ Tirreni: disfida dei trombonieri 2026

DISFIDA DEI TROMBONIERI 2026: GLI ARTISTI VINCITORI DEL DRAPPO DELLA VITTORIA E DEL TROFEO CITTÀ FEDELISSIMA

L’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni ha ufficialmente concluso le operazioni di selezione per l’assegnazione dei premi artistici legati alla prossima Disfida dei Trombonieri. Dopo un’attenta analisi dei numerosi elaborati pervenuti, la commissione esaminatrice composta dalla Creative Manager Daniela Carratù, dal fotografo professionista Angelo Tortorella e da Anna Padovano Sorrentino in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha individuato le proposte più meritevoli per rappresentare lo spirito della manifestazione.

Il prestigioso incarico per la realizzazione del Drappo della Vittoria è stato conferito a Lucia Fiore, di Striano, alla quale sarà assegnato un premio di mille euro. L’opera sarà il simbolo del trionfo per il Casale che si aggiudicherà la gara di sparo. Contemporaneamente, la creazione del Trofeo Città Fedelissima è stata affidata a Francesco Giordano, di Cava de’ Tirreni, che riceverà un riconoscimento di cinquecento euro per un’opera destinata a premiare la migliore coreografia della manifestazione.

Entrambe le opere saranno consegnate ufficialmente il prossimo 5 luglio 2026, in occasione della Disfida che si disputerà presso lo Stadio Simonetta Lamberti. Questa edizione riveste un’importanza storica straordinaria, poiché segna il traguardo della cinquantesima edizione della gara. Proprio per celebrare questo anniversario d’oro, il Drappo della Vittoria non si limiterà a richiamare l’identità culturale e storica della città, ma integrerà elementi celebrativi volti a sottolineare la continuità e il valore di una tradizione che da mezzo secolo unisce la comunità metelliana.

Il presidente dell’ATSC Paolo Apicella ha dichiarato di voler ringraziare per il forte riscontro avuto a livello locale e nazionale, sottolineando come siano stati registrati risultati davvero significativi. Sono arrivati numerosi lavori e la presidenza afferma di aver superato anche le più rosee aspettative, con una crescita evidente rispetto alle due edizioni precedenti. Si tratta infatti del terzo anno in cui viene bandito il concorso dei drappi e i risultati dimostrano che l’iniziativa si sta ampliando sempre di più, soprattutto su scala nazionale. Pur essendo un bando relativamente giovane se confrontato con altri esistenti da decenni, sta già ottenendo un’ottima visibilità. La vincitrice del Drappo della Vittoria proviene da un comune limitrofo, segno che anche il territorio circostante partecipa attivamente, mentre il vincitore del Trofeo Città Fedelissima è un cittadino cavese alla sua prima candidatura. I vertici dell’ATSC si dicono molto soddisfatti, specialmente in occasione della cinquantesima edizione della Disfida dei Trombonieri La Pergamena Bianca, confermando che il programma procede con successo. Viene inoltre anticipato che tutte le opere saranno esposte in una mostra aperta al pubblico che si terrà dal 31 maggio al 14 giugno.

Le opere vincitrici saranno visibili sul sito ufficiale dell’associazione dopo la consegna ai vincitori del Trofeo Città Fedelissima e della Disfida dei Trombonieri.