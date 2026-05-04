CAVA DE’ TIRRENI CELEBRA LE SUE RADICI: IN ARRIVO UN VOLUME E UNA PANCHINA LETTERARIA SULLA STORIA DEL COMMERCIO

*CAVA DE’ TIRRENI: Il commercio non è solo scambio di merci, ma il cuore pulsante dell’identità di una comunità. Con questo spirito, lunedì 4 maggio, l’Amministrazione Servalli e la Confesercenti cittadina hanno dato il via a un ambizioso progetto di recupero della memoria storica locale. Durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alla carriera per i commercianti cavesi, promossa in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, è stata annunciata la realizzazione di un’importante opera editoriale dedicata alla storia del commercio di Cava de’ Tirreni, dal secondo dopoguerra fino agli anni ’90.

L’iniziativa, nata da un’idea di Aldo Trezza, Presidente della Confesercenti Cava de’ Tirreni, si avvale della cura scientifica e narrativa di Franco Bruno Vitolo, Alfonso Prisco e Paola La Valle. Il volume, che sarà edito da 1886 Publishing, si preannuncia come un mosaico prezioso di testimonianze, ricordi e contributi di chi ha costruito nel tempo il tessuto economico e sociale della città. La presentazione ufficiale è prevista per metà novembre e l’opera rappresenterà un documento storico fondamentale per le future generazioni.

In concomitanza con il lancio del libro, sarà allestita una mostra fotografica dedicata all’evoluzione delle attività commerciali cavesi. L’esposizione sarà realizzata grazie al contributo diretto di cittadini ed esercenti, che attraverso immagini d’epoca e materiali visivi permetteranno di compiere un viaggio nel tempo tra le vetrine e le insegne che hanno fatto la storia della città.

A suggellare il valore culturale dell’operazione, prenderà forma anche il progetto “Panchina Letteraria. Si tratta dell’installazione di una panchina artistica a forma di libro in un punto simbolico di Cava de’ Tirreni: la prima di queste opere sarà dedicata proprio al volume in fase di realizzazione, trasformando la memoria storica in un elemento di arredo urbano e condivisione sociale.

L’Associazione Culturale Nessuno e Centomila, promotrice dell’iniziativa, invita ufficialmente tutte le attività commerciali e i privati cittadini a partecipare attivamente al progetto. C’è tempo fino al mese di giugno per aderire e contribuire con fotografie storiche e materiale iconografico utile alla ricostruzione della memoria cittadina. Per partecipare a questo grande archivio collettivo, è possibile contattare direttamente l’associazione e offrire il proprio tassello di storia locale.

Ufficio Stampa – Ass.ne Culturale Nessuno e Centomila