Pier Luigi Celli dell’ Università Luiss Guido Carli, ospite d’onore alla Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast che si terrà ad Atrani il 30 e il 31 maggio 2026
Pier Luigi Celli sociologo e manager, sarà presente ad Atrani ,durante la Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani, con il suo libro “ “LA VARIANTE ANIMA -Meditazione laica sulla salvezza dell’impresa” ( CITTA’SOLIDALE -SCUOLA DELL’UMANO )Dopo la laurea in Sociologia all’Università di Trento, ha costruito nel tempo una lunga carriera nel mondo delle risorse umane, lavorando nell’organizzazione e nella la formazione in grandi aziende come Eni, Rai, Omnitel, Olivetti ed Enel. Proprio grazie a questa esperienza, nel 1998 è tornato in Rai come Direttore Generale. Ha anche partecipato alla fase di avvio di nuove attività nella telefonia mobile, collaborando con Wind e Omnitel. In seguito, è stato Direttore Centrale Corporate Identity di Unicredit, Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli e Presidente dell’Enit.E’ stato consulente, come Senior Advisor, per Unipol e Poste Italiane. Dal 2017 è Presidente di Sensemakers e, da gennaio 2026, è Presidente dell’Associazione Italiacamp. Continua a collaborare come consulente con Capgemini e con l’Università Luiss Guido Carli. Ha scritto molteplici libri, tra gli ultimi sono La manutenzione dei ricordi e La vita non è uno smartworking (2021), Sconfinare (2023) e La variante anima (2025). Un altro importante ospite che arricchisce il parterre della Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani, dopo Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci , Giovanni Bernabei ,Gianni Mauro, Anselmo ,Elena, Elisabetta e l’imprenditore Vittorio Perrotta.
Alla Fiera del Libro e dell’Editoria – Amalfi Coast-Atrani, un’“AREA KIDS”, verrà dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti.
Le scrittrici e gli scrittori presenti alla fiera saranno :
MARIA TEDESCHI (CAMPANIA) “TESSERE” (ROBIN ED.); MARIANGELA IOZZINO VIRGINIA VICINANZA “VI PRESENTO DIO…SE ESISTE!” (PATHOS ED.) ( LAZIO); SANDRA VEZZANI “CAMBIO DI PASSO (ALETTI ED.) ( EMILIA ROMAGNA); ANTONELLA COLONNA VILASI “TACCUINO DI MARE E DI TERRA” (ANTIPODES CASA ED.) (LAZIO); MARIACARLA PANARIELLO “LA ROSA DELL’ANIMA-TRA PAGANESIMO E CRISTIANESIMO” ( EFFATA’ ED) (CAMPANIA); NUNZIA MAZZEI “IL PESO DEL SILENZIO” (GIULIO PERRONE ED.) CAMPANIA); IVANA GIUGLIANO “CUPIDO E’ UN MALATO DI MENTE” –(AUTOPRODOTTO – CAMPANIA); ANDREA BRANCATO “POLVERE DI LUCE” ( IL QUADERNO ED.) (CAMPANIA); ANTONELLA D’UVA “TRAPPOLA DI LUCE” (AUTOPRODOTTO) -CAMPANIA); SERINO ANTONIETTA “LE STANZE DELL’ANIMA” (CASA SANREMO EDIZIONI(CAMPANIA); ORIETTA BOSCH “OLGA DEGLI ELFI” ( NUOVE EDIZIONI DELLE LAGUNA ) – FRIULI VENEZIA GIULIA ; MAURO UMILE / VALERIA FATTORE “IL GABBIANO DALLE ALI DI CARTONE”( GRAUS ED.) -CAMPANIA ; CARMINE LEO -CAMPANIA-, LORENZO PELUSO “29 PAROLE E 30 STORIE” (GAGLIARDI ED.) – CAMPANI; PIETRO VUOLO “DAL LATO DEL MARE” ( GRAUS ED.) -CAMPANIA- ; LUISA PATTA ( TOSCANA); PIERPAOLO PERROTTI “AGONIA” ( BIP EDIZIONI) -CAMPANIA; ANNA D’AURIA “NAYEF E NORAH.L’AMORE NON TACE” (CASA SANREMO ED.) -CAMPANIA; ANNA MADDALENA ELVO “TRE LE ONDE DEL DIRE” ( ASTRA ED.) -CAMPANIA; ADELE GRASSITO” COLLANA DI PERLE” ( SONIA DE MURTAS ED.) -CAMPANIA; FEDERICO CORBERI “L’ALTRO UOMO” ( ED .IL VIANDANTE); DEDY LEONE “VIAGGIO NEL TUNNEL DEL NARCISISTA” (AMAZON) -TOSCANA; TINA DI LEO “UNA SECONDA VITA” -( IL CUSCINO DI STELLE ED.) -CAMPANIA; ANTONELLA ALARI ESPOSITO “ALBA” (IL QUADERNO ED.)-CAMPANIA; GIOVANNA RISPOLI “HO DANZATO PIOGGIA E SOLE ”( IL QUADERNO ED.) – CAMPANIA, FRANCESCO ABATE “EUDEMONIA” (ATILE CASA ED.) – CAMPANIA; MARIANNA BORRIELLO “LA CINTURA DI ORIONE”( TRANSEUROPA ED.) -CAMPANIA ; ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA”( GRAUS ED.) -CAMPANIA; FRANCESCO CORVINO” LA CHITARRA CON GLI ANIMALI” – OFFICINE ZEPHIR.