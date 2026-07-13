La VII° tappa della 33^ Edizione di Miss Ondina sport si è svolta in un raffinato ed accogliente lounge-bar, il Lap Station di Sant’Egidio Del Monte Albino. Una location suggestiva ed accogliente che ha ospitato la tappa di Miss Ondina Sport. Il Lounge bar si è trasformato in una passerella davvero molto elegante, che ha valorizzato la sfilata delle Miss con una passerella e luci che creavano l’atmosfera perfetta. E’ stata una location ideale per una serata all’ insegna della bellezza e raffinatezza , a rendere tutto più prestigioso oltre all’ accoglienza ed il calore dello staff, sono stati i cocktails servizi con abile maestria dai bartenders. La scelta di abbinare Miss Ondina Sport in questa struttura gestita ottimamente da un gruppo di giovani intraprendenti ed instancabili imprenditori, Gervasio e Gaetano Nasta, Salvatore Marrazzo e Adriano Califano, dove una gustosa enogastronomia e gentilezza del personale si sposa bene con i principi del concorso. Le tappe in queste location migliorano il carattere e lo spirito dell’aggregazione, tutto perfetto per la formazione mentale di una futura Miss con un ambiente adatto alle famiglie e una varietà di servizi.

Miss Ondina Sport è diventato un ottimo veicolo di pubblicità per gli sponsor e tra le giovani aspiranti Miss e tutto quello che ruota attorno alla bellezza e forma fisica. Pertanto lo scopo è quello di inserire e di promuovere in altri eventi simili come capofila ed avvicinare sempre più giovani allo sport.

La serata di Miss Ondina Sport ha visto lo svolgimento di una tappa nell’ambito della tradizione sportiva che la distingue in aggiunto a quello del CONI con l’ASC grazie alla promozione costante della pratica sportiva (Nuoto) e della bellezza che è andata in scena. La serata ha visto la presenza di oltre 300 persone, entusiaste e ben disposte a godersi lo spettacolo e a trascorrere una serata all’insegna del relax, del divertimento, che accontenta tutti sia giovani e famiglie.

La serata è stata condotta impeccabilmente, come sempre, dallo stacanovista e padrone della scena ” Il Conte Max” coadiuvato dalla splendida Carmen Ferrante e dalle vallette Samira Alfano e Rosaria Abagnale.

Ospiti d’onore la bellissima Rebecka Galasso la Miss Ondina Sport 2025. La bellezza, lo spettacolo, la multi etnicità e lo sport sono sempre il piatto forte del nostro concorso. Un matrimonio riuscitissimo, specie quando ad essere protagonista è il nostro territorio con le nostre ragazze, unico nel suo genere. Giovedì 9 Luglio si sono cimentate 20 ragazze, curate dalla coreografa Anna Schiavo , coadiuvata dai giovani Emilio e Nunzia Marotta, e dai parrucchieri della F.I.A.M Italia con Fisio D’Urso e Francesco Falanga, immortalate dal Fotografo di Moda Giovanni Amitrano.

Le concorrenti di MISS Ondina sport sono state giudicate dalla Giuria Formata da:



Yuliia e Irina Kovalska, Vincenzo Esposito, Angelina De Ros, Mariano Persico, Anna Rubino, Domenico Gallo, Maria Ciubirka, Antonio Abbagnara, Nicoletta Grimaldi, Emanuela Castaldo, Morena Tina.

La kermesse organizzata dalla “A.P.S. Carpe Diem” ha visto 10 ragazze ricevere la Busta per l’accesso alla Semifinale del 05 Settembre a Valle Dell’Orso:

.Angela Buonocore, Silvia Ambrosio, Emilia Gennarelli, Maria Capuano, Magda Manzi, Martina Belsogno, Michela Cannavale, Giovanna Varone, Giordana La Monica, Adriana Viscardi.



Le Tre Fasce assegnate sono:

– Miss Lap Station : Maria Capuano di anni 16 alta 1,70 con il sogno di diventare una Modella

– Miss Eleganza : Denise D’Aniello di anni 17 alta 1,72 con il sogno di diventare una Modella

– Miss Il Roma : Magda Manzi di anni 15 alta 1,80 con il sogno di diventare una Modella

Lo splendido spettacolo esibito inserito in una scenografia realizzata da Paolo Schiavo addobbata dal fiorista Michele Di Pulcinella e coordinato dalla coreografa Anna Schiavo, apprezzato dal pubblico e estasiati dalle esibizioni di cantanti e ballerini emergenti come la personalità di Kimele, dalla bravura di Daigo Piscopo, dalle allieve dell’ASD. Free Dancing Accademy coadiuvate dalla coreografa Marianna Chiariello. Momenti di pura Elezanza è stato quello degli abiti della Boutique Eden di Corbara impreziositi dai Gioielli di Orlando in Angri, indossati dalle modelle della Carpe Diem Agency, che hanno estasiato il pubblico presente. Tutto ciò ha rappresentato il momento Top della rassegna.

Prossima Tappa il 14 Luglio a Visciano (Na).