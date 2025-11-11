EventiMusicaNewsSociale

“Piano con i bambini di Gaza” – Musica, consapevolezza e solidarietà per un aiuto concreto ai più piccoli

L'evento benefico il 28 novembre a Villa Fondi - Piano di Sorrento

by Comunicato Stampa
La comunità della Penisola Sorrentina si unisce per dare voce e sostegno ai bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che affonda le sue radici nella storia e che oggi raggiunge livelli di devastazione inaccettabili.

Piano con i bambini di Gaza” è una serata speciale all’insegna della musica, della riflessione e della solidarietà.

Un evento aperto a tutti coloro che, oltre all’indignazione, sentono il bisogno di agire, informarsi e contribuire concretamente ad alleviare le sofferenze dei più piccoli.

La serata si aprirà con un momento informativo dedicato alla comprensione del conflitto israelo-palestinese e delle sue radici storico-culturali. Seguiranno letture, pièce teatrali e un concerto corale che vedrà protagoniste le voci e i talenti della Penisola, uniti in nome della Pace.

Ogni nota sarà un gesto d’amore, ogni parola un ponte di solidarietà.

I fondi raccolti saranno destinati a progetti umanitari per i bambini di Gaza, in collaborazione con l’associazione Gruppo Africa Terre delle Sirene Onlus. Saranno affidati a Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, che li trasferirà alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, attualmente rifugio per oltre 700 sfollati, in gran parte bambini, in condizioni di assoluta emergenza. Partecipa. Informati. Dona.

Trasformiamo l’empatia in azione.
Uniamo le nostre voci per fare la differenza.
Insieme possiamo.

