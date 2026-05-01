3 Maggio: Giornata internazionale per la libertà di stampa

Giornata internazionale per la libertà di stampa il 3 Maggio ad Atrani (Sa) domenica alle ore 10.30, ad Atrani, in piazza Umberto I, un interessante incontro dibattito dal titolo “Quale informazione nell’area del Mediterraneo?”, in occasione

della Giornata internazionale per la libertà di stampa.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Atrani Michele Siravo, della consigliera delegata alla cultura Lucia

Ferrigno, del consigliere delegato ai grandi eventi Giuseppe Pisacane, di Ottavio Lucarelli, Presidente

dell’Ordine dei giornalisti della Campania, di Salvatore Sica, professore dell’Università di Salerno e direttore

del Laboratorio IN.DI.CO Informazione –Diritto-Comunicazione e della docente Concetta Lambiase si

confronteranno giornalisti e corrispondenti del bacino del Mediterraneo. Particolare attenzione verrà riservata alla situazione in Medio Oriente, nei Balcani, in Africa e, nella fattispecie, troveranno debito

posto gli interventi di Lorella Di Biase – giornalista e autrice di Rai 1; di Antonella Napoli –

giornalista, scrittrice e direttrice della rivista “Focus on Africa”; di Bianca Senatore –

giornalista – esperta di migrazioni e Medio Oriente -; di Nello Rega – inviato di Rainews 24

per Forze armate e Difesa -. L’organizzazione dell’evento è a cura del giornalista Antonio

Di Giovanni .Si ricorda che la Giornata internazionale per la libertà di stampa fu proclamata il 3 maggio

del 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dietro raccomandazione della

Conferenza Generale dell’UNESCO. Tale giorno fu scelto per ricordare il seminario

dell’UNESCO finalizzato alla promozione dell’indipendenza e del pluralismo della stampa

africana – (Promoting an Independent and Pluralistic African Press) -, tenutosi dal 29 aprile

al 3 maggio del 1991 a Windhoek (Namibia). Questo incontro portò alla redazione della

“Dichiarazione di Windhoek”. Il documento consiste in una chiara affermazione dei principi

della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipendenza dei media come elementi

fondamentali per la difesa della democrazia e il rispetto dei diritti umani.

La Dichiarazione fa un esplicito richiamo all’articolo 19 della “Dichiarazione Universale dei

Diritti dell’Uomo” con cui si stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di

espressione e tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di

cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere”.

La manifestazione aderisce a Posto Occupato, campagna di sensibilizzazione sociale,

virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere 365

giorni l’anno.

Intermezzi musicali saranno effettuati a cura di Francesco Corvino e Damiano Andretta.