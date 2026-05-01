INSIEME PER STARE BENE : Nutrizione, Sport e Prevenzione Speciale Festa della Mamma
Sabato 9 maggio dalle ore 9:00 alle 16:00 presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare
L’evento “Insieme per stare bene:” Nutrizione, Sport e Prevenzione” promosso dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni ideatrice, referente del progetto e membro del Comitato Scientifico e dalla casa farmaceutica Plas Pharma, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’ importanza della corretta alimentazione in relazione all’attività sportiva, ponendo particolare attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico, attraverso un approccio divulgativo, inclusivo e accessibile a tutte le fasce d’età .
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Promuovere stili di vita sani e consapevoli
• Diffondere una corretta informazione sul rapporto tra alimentazione e attività fisica
• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione
• Valorizzare la salute e il benessere psicofisico
• Creare uno momento di incontro, confronto e dialogo tra cittadini e professionisti del settore sanitario e sportivo
ATTIVITÀ PREVISTE
Durante la giornata si alterneranno interventi divulgativi a cura di nutrizionisti e professionisti della salute, che affronteranno tematiche fondamentali quali:
• Il rapporto tra nutrizione e sport
• La correlazione tra attività fisica e disturbi del comportamento alimentare
• La prevenzione e l’educazione alimentare
• L’innovazione digitale e la telemedicina in ambito nutrizionale
Tutti gli interventi avranno finalità esclusivamente informative e non prevedranno consulenze cliniche individuali.
______________
ATTIVITA’ MOTORIE
Nel corso della manifestazione saranno organizzate attività motorie aperte a tutti, non competitive e guidate da istruttori qualificati:
• Sessioni di pilates
• Attività di trekking
• Dimostrazioni sportive
______________
PARTECIPAZIONI E PARTNER
Durante l’evento saranno presenti:
• Associazione AIDO SALERNO
• Associazione DONATION
• Associazione AIL
• Associazione DAN E DINTORNI
• ITABIOMEDS
• Associazione TEAM FARO
• Associazione SALUTE DONNA
• EAGLES SALERNO AMERICAN FOOTBALL TEAM
Sarà inoltre allestita un’area dedicata agli sponsor e partner.
PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA
09:00 – 09:45 | Accoglienza Partecipanti
• Registrazione
• Consegna shopper “PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA” a cura di Mailbox
• Apertura area informativa e stand sponsor
______________
09:45 – 10:15 | Apertura Istituzionale
• Saluti dell’Amministrazione Comunale Dott. Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul mare
• Intervento Consigliere alla Sanità Dott. Giannella Giuseppe
• Intervento Assessore allo Sport Dott.ssa Fiorillo Stefania
• Intervento Consigliere e Tesoriere Ordine dei Biologi della Campania e del Molise Dott. Cosimato Vincenzo
• Intervento Fiduciario CONI per Vietri sul Mare e Cetara Dott. Abate Antonio
• Presentazione del progetto a cura della Dott.ssa Valentina Di Giovanni
10:15 – 10:30 | Introduzione alle realtà associative
Brevi interventi di presentazione (2–3 minuti ciascuno):
AIDO: Promozione della cultura della donazione e sensibilizzazione della cittadinanza
AIL:Importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca
10:30 – 11:00 | Sessione: Prevenzione e cultura alimentare
Introduzione al convegno : Intervento Dott. Ercolano Salvatore
• “Prevenzione primaria: il peso delle abitudini quotidiane”
Dott.ssa Anna Sessa, Biologa Nutrizionista
• “Oltre la dieta: verso una cultura alimentare consapevole”
Dott.ssa Chiara Selce, Biologa Nutrizionista
• “Prevenzione oncologica: il potere silenzioso della nutrizione”
Dott.ssa Anna Chiara Giacento, Biologa Nutrizionista
______________
11:00 – 11:30 | Attività Motoria Guidata
• Pilates con Prof.ssa Danila Flauti della PilatesLab
• Corsa a cura del team “Il Faro”
Breve intervento introduttivo:
o Team Faro :Valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e benessere.
o Daniela Flauti (Pilates) :Importanza del movimento consapevole
______________
11:30 – 12:00 | Sessione: Nutrizione, psicologia e sport
• “Prevenzione, Nutrizione e Benessere per lo Sportivo Amatoriale: “Equilibrio tra Performance e Salute: Nutrizione, Disturbi Alimentari”
Dott.ssa Veronica Di Sessa, Biologo Nutrizionista , Presidente DAN e DINTORNI
Dott.ssa Maria Colomba Di Sarno ,Biologa nutrizionista ,Specialista in Scienza dell’alimentazione
Dott. Emanuele Alfano, Biologo Nutrizionista
Dott.ssa Sonia Rivela, psicologa psicoterapeuta
Intervento associativo conclusivo:
o DAN e Dintorni
Sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e sull’importanza dell’ascolto.
12:00 – 12:15 | Sessione: Nutrizione ed Integraz
Sabato 9 maggio | ore 9:00 – 16:00 presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare
L’evento “Insieme per stare bene – Nutrizione, Sport e Prevenzione”, promosso dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni ideatrice, referente del progetto e membro del Comitato Scientifico e dalla casa farmaceutica Plas Pharma, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’ importanza della corretta alimentazione in relazione all’attività sportiva, ponendo particolare attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico, attraverso un approccio divulgativo, inclusivo e accessibile a tutte le fasce d’età .
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Promuovere stili di vita sani e consapevoli
• Diffondere una corretta informazione sul rapporto tra alimentazione e attività fisica
• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione
• Valorizzare la salute e il benessere psicofisico
• Creare uno momento di incontro, confronto e dialogo tra cittadini e professionisti del settore sanitario e sportivo
ATTIVITÀ PREVISTE
Durante la giornata si alterneranno interventi divulgativi a cura di nutrizionisti e professionisti della salute, che affronteranno tematiche fondamentali quali:
• Il rapporto tra nutrizione e sport
• La correlazione tra attività fisica e disturbi del comportamento alimentare
• La prevenzione e l’educazione alimentare
• L’innovazione digitale e la telemedicina in ambito nutrizionale
Tutti gli interventi avranno finalità esclusivamente informative e non prevedranno consulenze cliniche individuali.
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ATTIVITÀ MOTORIE
Nel corso della manifestazione saranno organizzate attività motorie aperte a tutti, non competitive e guidate da istruttori qualificati:
• Sessioni di pilates
• Attività di trekking
• Dimostrazioni sportive
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PARTECIPAZIONI E PARTNER
Durante l’evento saranno presenti:
• Associazione AIDO SALERNO
• Associazione DONATION
• Associazione AIL
• Associazione DAN E DINTORNI
• ITABIOMEDS
• Associazione TEAM FARO
• Associazione SALUTE DONNA
• EAGLES SALERNO AMERICAN FOOTBALL TEAM
Sarà inoltre allestita un’area dedicata agli sponsor e partner.
PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA
09:00 – 09:45 | Accoglienza Partecipanti
• Registrazione
• Consegna shopper “PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA” a cura di Mailbox
• Apertura area informativa e stand sponsor
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09:45 – 10:15 | Apertura Istituzionale
• Saluti dell’Amministrazione Comunale Dott. Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul mare
• Intervento Consigliere alla Sanità Dott. Giannella Giuseppe
• Intervento Assessore allo Sport Dott.ssa Fiorillo Stefania
• Intervento Consigliere e Tesoriere Ordine dei Biologi della Campania e del Molise Dott. Cosimato Vincenzo
• Intervento Fiduciario CONI per Vietri sul Mare e Cetara Dott. Abate Antonio
• Presentazione del progetto a cura della Dott.ssa Valentina Di Giovanni
10:15 – 10:30 | Introduzione alle realtà associative
Brevi interventi di presentazione (2–3 minuti ciascuno):
AIDO: Promozione della cultura della donazione e sensibilizzazione della cittadinanza
AIL:Importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca
10:30 – 11:00 | Sessione: Prevenzione e cultura alimentare
Introduzione al convegno : Intervento Dott. Ercolano Salvatore
• “Prevenzione primaria: il peso delle abitudini quotidiane”
Dott.ssa Anna Sessa, Biologa Nutrizionista
• “Oltre la dieta: verso una cultura alimentare consapevole”
Dott.ssa Chiara Selce, Biologa Nutrizionista
• “Prevenzione oncologica: il potere silenzioso della nutrizione”
Dott.ssa Anna Chiara Giacento, Biologa Nutrizionista
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11:00 – 11:30 | Attività Motoria Guidata
• Pilates con Prof.ssa Danila Flauti della PilatesLab
• Corsa a cura del team “Il Faro”
Breve intervento introduttivo:
o Team Faro :Valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e benessere.
o Daniela Flauti (Pilates) :Importanza del movimento consapevole
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11:30 – 12:00 | Sessione: Nutrizione, psicologia e sport
• “Prevenzione, Nutrizione e Benessere per lo Sportivo Amatoriale: “Equilibrio tra Performance e Salute: Nutrizione, Disturbi Alimentari”
Dott.ssa Veronica Di Sessa, Biologo Nutrizionista , Presidente DAN e DINTORNI
Dott.ssa Maria Colomba Di Sarno ,Biologa nutrizionista ,Specialista in Scienza dell’alimentazione
Dott. Emanuele Alfano, Biologo Nutrizionista
Dott.ssa Sonia Rivela, psicologa psicoterapeuta
Intervento associativo conclusivo:
o DAN e Dintorni
Sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e sull’importanza dell’ascolto.
12:00 – 12:15 | Sessione: Nutrizione e Integrazione.