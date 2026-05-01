INSIEME PER STARE BENE : Nutrizione, Sport e Prevenzione Speciale Festa della Mamma

Sabato 9 maggio dalle ore 9:00 alle 16:00 presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare

L’evento “Insieme per stare bene:” Nutrizione, Sport e Prevenzione” promosso dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni ideatrice, referente del progetto e membro del Comitato Scientifico e dalla casa farmaceutica Plas Pharma, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’ importanza della corretta alimentazione in relazione all’attività sportiva, ponendo particolare attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico, attraverso un approccio divulgativo, inclusivo e accessibile a tutte le fasce d’età .

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

• Promuovere stili di vita sani e consapevoli

• Diffondere una corretta informazione sul rapporto tra alimentazione e attività fisica

• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione

• Valorizzare la salute e il benessere psicofisico

• Creare uno momento di incontro, confronto e dialogo tra cittadini e professionisti del settore sanitario e sportivo

ATTIVITÀ PREVISTE

Durante la giornata si alterneranno interventi divulgativi a cura di nutrizionisti e professionisti della salute, che affronteranno tematiche fondamentali quali:

• Il rapporto tra nutrizione e sport

• La correlazione tra attività fisica e disturbi del comportamento alimentare

• La prevenzione e l’educazione alimentare

• L’innovazione digitale e la telemedicina in ambito nutrizionale

Tutti gli interventi avranno finalità esclusivamente informative e non prevedranno consulenze cliniche individuali.

______________

ATTIVITA’ MOTORIE

Nel corso della manifestazione saranno organizzate attività motorie aperte a tutti, non competitive e guidate da istruttori qualificati:

• Sessioni di pilates

• Attività di trekking

• Dimostrazioni sportive

______________

PARTECIPAZIONI E PARTNER

Durante l’evento saranno presenti:

• Associazione AIDO SALERNO

• Associazione DONATION

• Associazione AIL

• Associazione DAN E DINTORNI

• ITABIOMEDS

• Associazione TEAM FARO

• Associazione SALUTE DONNA

• EAGLES SALERNO AMERICAN FOOTBALL TEAM

Sarà inoltre allestita un’area dedicata agli sponsor e partner.

PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA

09:00 – 09:45 | Accoglienza Partecipanti

• Registrazione

• Consegna shopper “PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA” a cura di Mailbox

• Apertura area informativa e stand sponsor

______________

09:45 – 10:15 | Apertura Istituzionale

• Saluti dell’Amministrazione Comunale Dott. Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul mare

• Intervento Consigliere alla Sanità Dott. Giannella Giuseppe

• Intervento Assessore allo Sport Dott.ssa Fiorillo Stefania

• Intervento Consigliere e Tesoriere Ordine dei Biologi della Campania e del Molise Dott. Cosimato Vincenzo

• Intervento Fiduciario CONI per Vietri sul Mare e Cetara Dott. Abate Antonio

• Presentazione del progetto a cura della Dott.ssa Valentina Di Giovanni

10:15 – 10:30 | Introduzione alle realtà associative

Brevi interventi di presentazione (2–3 minuti ciascuno):

AIDO: Promozione della cultura della donazione e sensibilizzazione della cittadinanza

AIL:Importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca

10:30 – 11:00 | Sessione: Prevenzione e cultura alimentare

Introduzione al convegno : Intervento Dott. Ercolano Salvatore

• “Prevenzione primaria: il peso delle abitudini quotidiane”

Dott.ssa Anna Sessa, Biologa Nutrizionista

• “Oltre la dieta: verso una cultura alimentare consapevole”

Dott.ssa Chiara Selce, Biologa Nutrizionista

• “Prevenzione oncologica: il potere silenzioso della nutrizione”

Dott.ssa Anna Chiara Giacento, Biologa Nutrizionista

______________

11:00 – 11:30 | Attività Motoria Guidata

• Pilates con Prof.ssa Danila Flauti della PilatesLab

• Corsa a cura del team “Il Faro”

Breve intervento introduttivo:

o Team Faro :Valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e benessere.

o Daniela Flauti (Pilates) :Importanza del movimento consapevole

______________

11:30 – 12:00 | Sessione: Nutrizione, psicologia e sport

• “Prevenzione, Nutrizione e Benessere per lo Sportivo Amatoriale: “Equilibrio tra Performance e Salute: Nutrizione, Disturbi Alimentari”

Dott.ssa Veronica Di Sessa, Biologo Nutrizionista , Presidente DAN e DINTORNI

Dott.ssa Maria Colomba Di Sarno ,Biologa nutrizionista ,Specialista in Scienza dell’alimentazione

Dott. Emanuele Alfano, Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Sonia Rivela, psicologa psicoterapeuta

Intervento associativo conclusivo:

o DAN e Dintorni

Sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e sull’importanza dell’ascolto.

12:00 – 12:15 | Sessione: Nutrizione ed Integraz

Sabato 9 maggio | ore 9:00 – 16:00 presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare

L’evento “Insieme per stare bene – Nutrizione, Sport e Prevenzione”, promosso dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni ideatrice, referente del progetto e membro del Comitato Scientifico e dalla casa farmaceutica Plas Pharma, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’ importanza della corretta alimentazione in relazione all’attività sportiva, ponendo particolare attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico, attraverso un approccio divulgativo, inclusivo e accessibile a tutte le fasce d’età .

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

• Promuovere stili di vita sani e consapevoli

• Diffondere una corretta informazione sul rapporto tra alimentazione e attività fisica

• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione

• Valorizzare la salute e il benessere psicofisico

• Creare uno momento di incontro, confronto e dialogo tra cittadini e professionisti del settore sanitario e sportivo

ATTIVITÀ PREVISTE

Durante la giornata si alterneranno interventi divulgativi a cura di nutrizionisti e professionisti della salute, che affronteranno tematiche fondamentali quali:

• Il rapporto tra nutrizione e sport

• La correlazione tra attività fisica e disturbi del comportamento alimentare

• La prevenzione e l’educazione alimentare

• L’innovazione digitale e la telemedicina in ambito nutrizionale

Tutti gli interventi avranno finalità esclusivamente informative e non prevedranno consulenze cliniche individuali.

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ATTIVITÀ MOTORIE

Nel corso della manifestazione saranno organizzate attività motorie aperte a tutti, non competitive e guidate da istruttori qualificati:

• Sessioni di pilates

• Attività di trekking

• Dimostrazioni sportive

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PARTECIPAZIONI E PARTNER

Durante l’evento saranno presenti:

• Associazione AIDO SALERNO

• Associazione DONATION

• Associazione AIL

• Associazione DAN E DINTORNI

• ITABIOMEDS

• Associazione TEAM FARO

• Associazione SALUTE DONNA

• EAGLES SALERNO AMERICAN FOOTBALL TEAM

Sarà inoltre allestita un’area dedicata agli sponsor e partner.

PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA

09:00 – 09:45 | Accoglienza Partecipanti

• Registrazione

• Consegna shopper “PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA” a cura di Mailbox

• Apertura area informativa e stand sponsor

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09:45 – 10:15 | Apertura Istituzionale

• Saluti dell’Amministrazione Comunale Dott. Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul mare

• Intervento Consigliere alla Sanità Dott. Giannella Giuseppe

• Intervento Assessore allo Sport Dott.ssa Fiorillo Stefania

• Intervento Consigliere e Tesoriere Ordine dei Biologi della Campania e del Molise Dott. Cosimato Vincenzo

• Intervento Fiduciario CONI per Vietri sul Mare e Cetara Dott. Abate Antonio

• Presentazione del progetto a cura della Dott.ssa Valentina Di Giovanni

10:15 – 10:30 | Introduzione alle realtà associative

Brevi interventi di presentazione (2–3 minuti ciascuno):

AIDO: Promozione della cultura della donazione e sensibilizzazione della cittadinanza

AIL:Importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca

10:30 – 11:00 | Sessione: Prevenzione e cultura alimentare

Introduzione al convegno : Intervento Dott. Ercolano Salvatore

• “Prevenzione primaria: il peso delle abitudini quotidiane”

Dott.ssa Anna Sessa, Biologa Nutrizionista

• “Oltre la dieta: verso una cultura alimentare consapevole”

Dott.ssa Chiara Selce, Biologa Nutrizionista

• “Prevenzione oncologica: il potere silenzioso della nutrizione”

Dott.ssa Anna Chiara Giacento, Biologa Nutrizionista

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11:00 – 11:30 | Attività Motoria Guidata

• Pilates con Prof.ssa Danila Flauti della PilatesLab

• Corsa a cura del team “Il Faro”

Breve intervento introduttivo:

o Team Faro :Valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e benessere.

o Daniela Flauti (Pilates) :Importanza del movimento consapevole

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11:30 – 12:00 | Sessione: Nutrizione, psicologia e sport

• “Prevenzione, Nutrizione e Benessere per lo Sportivo Amatoriale: “Equilibrio tra Performance e Salute: Nutrizione, Disturbi Alimentari”

Dott.ssa Veronica Di Sessa, Biologo Nutrizionista , Presidente DAN e DINTORNI

Dott.ssa Maria Colomba Di Sarno ,Biologa nutrizionista ,Specialista in Scienza dell’alimentazione

Dott. Emanuele Alfano, Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Sonia Rivela, psicologa psicoterapeuta

Intervento associativo conclusivo:

o DAN e Dintorni

Sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e sull’importanza dell’ascolto.

12:00 – 12:15 | Sessione: Nutrizione e Integrazione.