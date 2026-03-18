Lino Vairetti: tra musica, teatro e arti visive

Pagani: intervista con Lino Vairetti

Artista ecclettico, musicista a tutto tondo la sua verve lo precede insieme alla sua voce. Musicista dotato di grande talento e ritmo. Ritorna dopo dieci anni sul palcoscenico di Cava de’ Tirreni. Lino, dotato di elisir della gioventù ha energia da vendere. Questo fine settimana sarà un piacere vederlo ed ascoltarlo al pub Il Moro.

Lino Vairetti è un musicista, compositore e artista visivo napoletano, noto soprattutto come leader e co-fondatore degli Osanna, uno dei gruppi più influenti della scena rock progressivo italiana degli anni ’70. Leggere:tutti +3

Carriera Musicale e gli Osanna

Fondazione: Nel 1971, Vairetti fonda gli Osanna insieme a Elio D’Anna, Danilo Rustici, Lello Brandi e Massimo Guarino, evolvendo dalla precedente esperienza dei Città Frontale.

L’Identità Visiva: È celebre per aver introdotto elementi teatrali nei concerti, come il volto dipinto e l’uso di costumi e maschere, anticipando o influenzando artisti internazionali come Peter Gabriel dei Genesis.

Successi: Con gli Osanna ha pubblicato album iconici del prog italiano come L’uomo (1971), Milano calibro 9 (1972) — colonna sonora dell’omonimo film — e Palepoli (1973), considerato il loro capolavoro.Oltre alla musica, si occupa di scenografia e arti visive, portando avanti una ricerca artistica a 360 gradi.

Collaborazioni: Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti internazionali come Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) e continua a guidare gli Osanna in tour e nuove produzioni, come l’opera rock Palepoli del 2024.

Produzione: Ha fondato etichette discografiche e case editrici dedicate alla promozione della cultura e della musica del territorio napoletano.

Oggi Lino Vairetti è considerato “l’uomo del prog”, una figura centrale che ha saputo fondere la tradizione musicale napoletana con le avanguardie rock internazionali.