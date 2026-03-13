SABATO 14 MARZO AL TEATRO BOLIVAR ANDRÀ IN SCENA “4 5 6” DI MATTIA TORRE

Con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta, uno spettacolo che racconta la famiglia come avamposto della nostra arretratezza culturale

Sabato 14 marzo, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà la volta di “4 5 6”, lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero, Cristina Pellegrino con Giordano Agrusta. È la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Ma a causa dell’arrivo di un ospite atteso da tempo, madre, padre e figlio saranno costretti a una tregua.

Con questo spettacolo si ride, si scansano salami volanti, si riflette sui legami familiari, specchio del conflitto e della diffidenza che ogni individuo nutre verso la società in cui si trova ad abitare. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

“4 5 6” nasce dall’idea che l’Italia non è un paese, ma una convenzione. Che non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per mancanza di comuni aspirazioni. 4 5 6 è una commedia che racconta come proprio all’interno della famiglia – che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante, di difesa dell’individuo – nascano i germi di questo conflitto: la famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori più deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura. 4 5 6 racconta la famiglia come avamposto della nostra arretratezza culturale.

Crediti:

scene Francesco Ghisu – disegno luci Luca Barbati – costumi Mimma Montorselli – assistente alla regia Francesca Rocca – movimenti di scena Alberto Bellandi – produzione Marta Morico – distribuzione Alessandro Gaggiotti – organizzazione Emanuele Belfiore, Serena Martarelli

comunicazione e ufficio stampa Beatrice Giongo

tecnici Jacopo Pace, Francesco Mentonelli

MARCHE TEATRO / Nutrimenti Terrestri / Walsh

Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo sequel televisivo, prodotto da Inteatro e andato in onda su La7 all’interno del programma “The show must go off” di Serena Dandini, e il libro “4 5 6 – Morte alla famiglia”, edito da Dalai.

456 fa parte de progetto televisivo “Sei pezzi facili – tutto il teatro di Mattia Torre” ripresi con la regia televisiva di Paolo Sorrentino per Rai3. Le pièce teatrali dell’autore, dalle quali sono stati tratti i film, sono: ‘Migliore’, ‘Gola’, ‘Perfetta’, ‘Qui e ora’, ‘465’ e ‘In mezzo al mare’. Tutti i Sei pezzi facili saranno tradotti in inglese all’interno del Progetto Italian and American Playwrights Project curato da Valeria Orani e Frank Hentschker con 369gradi, Martin E. Segal Theatre Center / Graduate Center CUNY e il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.