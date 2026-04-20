Pinuccio Massaiu, in un libro i segreti del successo di un imprenditore

Il successo? È un sistema replicabile. Parola di Pinuccio Massaiu, odontoiatra e imprenditore, autore del libro Metodo, Mentalità, Motivazione. La via per costruire un’impresa e una vita straordinaria, da poco uscito per Engage editore.

Quella di Pinuccio Massaiu, classe 1959, è una storia di successo. Iniziata a Sassari nel lontano 1992, con l’apertura di uno studio dentistico. Oggi gestisce due centri odontoiatrici, una società di formazione e un’agenzia di marketing tra Sassari e Nuoro, con oltre sessanta dipendenti. I suoi libri sul management dello studio dentistico sono diventati un punto di riferimento in tutta Italia.

Non stiamo parlando di uno di quei Guru che impazzano sulla rete con ricette miracolistiche, ma di un imprenditore sanitario che, operando da quarant’anni sul territorio, ha costruito passo dopo passo la sua realizzazione personale, professionale ed economica. E che ora, attraverso il suo nuovo libro, intende restituire qualcosa al mondo dell’impresa: l’intero ricavato andrà all’associazione “Imprenditore Non Sei Solo”, realtà nazionale che offre supporto e assistenza gratuita agli imprenditori in difficoltà, aiutandoli a ritrovare equilibrio e nuove prospettive.

Metodo, Mentalità, Motivazione affronta un tema centrale nella letteratura sulla crescita personale: perché alcune persone riescono a trasformare le idee in risultati concreti mentre altre restano ferme nel desiderio di cambiare. Massaiu distilla dei principi pratici dalla sua esperienza diretta nel lavoro con persone, imprese e professionisti. Si tratta di insegnamenti immediatamente applicabili e di sicura efficacia, messi a punto sul campo, tra notti insonni, errori e porte in faccia. Il libro si rivolge a una vasta platea di persone, non solo a imprenditori, professionisti e giovani, ma anche a tutti coloro che desiderano prendere in mano il proprio destino e costruire qualcosa di straordinario, superare i propri limiti e trasformare le idee in risultati concreti.

Smesso il camice del medico-imprenditore, l’autore indossa i panni del Mental coach. E scrive che il successo non dipende da fortuna, circostanze esterne o innate, bensì da fattori che si possono acquisire. Come? Sviluppando una mentalità vincente, un metodo efficace e facendo leva sulle proprie motivazioni. Alla base di tutto ci sono, però, la capacità di sacrificio, la volontà di agire e la voglia di eccellere che le generazioni passate ci hanno trasmesso e che negli ultimi anni si sono andate affievolendo per il troppo benessere.