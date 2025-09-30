CulturaLibri

Nuova edizione per il libro di Antonella Migliorati “Da mendicante a pellegrino”

by Comunicato Stampa
Dopo il successo della sua prima uscita, il libro “Da mendicante a pellegrino: Dio al centro della tua vita” di Antonella Migliorati torna sugli scaffali virtuali di Amazon e dei principali bookshop online con una seconda edizione ampliata e aggiornata.

Il valore aggiunto di questa nuova edizione è dato dai contributi di due autorevoli personalità: mons. don Tommaso Lerario, consulente ecclesiastico dell’Associazione Medici Cattolici Italiani e il professor Filippo Maria Boscia, specialista in ginecologia, direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Fisiopatologia della riproduzione umana dell’Ospedale Di Venere, professore associato di Fisiopatologia della riproduzione umana nella facoltà di Medicina dell’Università di Bari e presidente della Società italiana di Bioetica e comitati etici.

La nuova edizione contiene, come integrazione, gli interventi dei relatori susseguitisi nell’evento di presentazione curato dal Club UNESCO di Cerignola, lo scorso 5 giugno nella Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino. Nell’occasione stimolante è stato l’intervento di Don Vincenzo Giurato mentre il violinista Giuseppe Diploma ha intervallato i vari interventi con l’emozioni della sua musica.

“Da mendicante a pellegrino” è un viaggio spirituale alla ricerca di una relazione più autentica con Dio, dove la dimensione autobiografica si unisce a una solida base di conoscenze sulla dottrina, sulla storia della Chiesa e sugli insegnamenti della fede cattolica.

La prima edizione è stata particolarmente apprezzata per l’originale trattazione del rapporto tra scienza e fede, tra preghiera, meditazione e benessere psicofisico, con particolare attenzione agli effetti del dialogo interiore con Dio sul sistema endocrino e neurologico. Il testo esplora in dettaglio l’influenza della meditazione su vari ormoni (serotonina, cortisolo, endorfine, melatonina, ecc.) che regolano lo stato d’animo, riducono lo stress e aumentano il benessere fisico. L’autrice si rifà agli studi scientifici sulla potere terapeutico della preghiera (Prayer-Therapy), in particolare a quelli condotti dal Herbert Benson, che ha dimostrato come la ripetizione di parole con un significato positivo durante la preghiera abbassi il livello di cortisolo e migliori la risposta immunitaria; e agli esperimenti di neuroscienze con risonanza magnetica funzionale di Andrew Newberg che evidenziano come la preghiera attiva aree specifiche del cervello legate alla memoria, all’apprendimento e alla gestione dello stress.

«Desidero ringraziare sentitamente il Club UNESCO di Cerignola e in particolar modo la presidente Rosario Di Gregorio – dichiara l’autrice Antonella Migliorati – per aver organizzato l’evento, e mons. Fabio Ciollaro, vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, per la calorosa accoglienza nella Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino. È stato in quell’occasione, ascoltando gli interventi, che ho percepito la necessità di arricchire il libro con i preziosi contributi dei relatori, dando vita a questa nuova edizione».

Antonella Migliorati (Roma, 1965) risiede a Cerignola. Laureata in Farmacia e Scienze Biologiche, specializzata in Scienze dell’Alimentazione, Dottore di ricerca in Biologia e Fisiopatologia Cellulare, è autrice di varie pubblicazioni tra favole, poesie, romanzi, saggi storici e scientifici.

“Da mendicante a pellegrino: Dio al centro della tua vita” è disponibile su Amazon all’indirizzo https://www.amazon.it/mendicante-pellegrino-centro-della-vita/dp/B0DXBRYFB7.

