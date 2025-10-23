“Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere” – Presentazione del libro di Catello Maresca al Maschio Angioino

Lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 16.00, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere”, scritto dal magistrato Catello Maresca.

L’incontro, organizzato dall’Associazione UNICA con il patrocinio del Rotaract Napoli Posillipo, sarà un momento di riflessione sul pensiero e l’eredità morale di Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla mafia e della giustizia come missione civile.

Dopo i saluti istituzionali di:

Iris Savastano, Consigliere Comunale di Napoli

Salvatore Guangi, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Napoli

Fulvio Martusciello, Europarlamentare

Francesco Silvestro, Senatore della Repubblica

il dibattito sarà moderato dal giornalista Simone Di Meo.

Sono previsti gli interventi di:

Dr. Paolo Itri, Magistrato

Padre Maurizio Patriciello, Parroco e attivista ambientale

L’autore, Catello Maresca, racconterà la genesi del volume e il messaggio che ne attraversa le pagine: la genialità di Giovanni Falcone non solo come magistrato, ma come uomo capace di coniugare ragione, coraggio e senso del dovere in una visione moderna e lucida dello Stato e della legalità.