(Adnkronos) – È il grande giorno della finale di Champions League tra Inter e Psg. Tantissimi tifosi nerazzurri non sono riusciti ad acquistare il biglietto per Monaco e saranno a San Siro per seguire la finale sul maxischermo allestito per l’occasione. Oltre 50mila i presenti al Meazza per sostenere la squadra di Inzaghi anche a 500 chilometri di distanza. Con tante aspettative… —[email protected] (Web Info)