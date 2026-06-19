Controluna Edizioni è lieta di annunciare la pubblicazione di “In nihil multiforme”, nuova silloge

poetica di Jacopo Pignatiello, disponibile da giovedì 18 giugno 2026. Con una scrittura densa e

rigorosa, “In nihil multiforme” esplora le molteplici manifestazioni del vuoto: assenza, desiderio,

memoria, ferita e corpo diventano le coordinate di un percorso poetico che interroga il rapporto

tra linguaggio e mancanza. La raccolta si muove tra disciplina formale e tensione espressiva,

intrecciando suggestioni della tradizione letteraria con una voce contemporanea capace di

alternare controllo e abbandono, ritmo e frattura.

La parola poetica assume qui il valore di un gesto resistente, un atto di attraversamento che si

confronta con il nulla senza mai cedere all’annullamento. Ne emerge una scrittura stratificata e

intensa, capace di trasformare l’assenza in materia poetica e di aprire uno spazio di riflessione sul

significato stesso dell’esistere.

Tra i testi della raccolta:

«Vivi continua a vivere stringi in bocca il ferro

delle parole mute portati addosso il corpo

fiato sulla pelle stringi la carne che pulsa

sbatte pazzo contro al giorno l’uccello accecato

lascia sulle porte una ferita bianca vivi

continua a vivere impara da questo delirio

ti rende diverso e ti fa somigliare a tutto»

Jacopo Pignatiello docente in un liceo e ha pubblicato contributi di ricerca in ambito letterario e

storico. Suoi testi poetici sono apparsi su riviste online e antologie.

È tra i vincitori della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea

e del Gran Premio della Giuria alla XXXII edizione del Premio Ossi di Seppia.

Con In nihil multiforme, Pignatiello consegna ai lettori una raccolta di rara intensità, nella quale il

confronto con il vuoto si traduce in una ricerca linguistica e umana che restituisce alla poesia la

sua funzione più autentica: dare forma a ciò che sembra indicibile.