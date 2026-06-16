Troll: come ho inguaiato Internet, il libro che racconta il lato nascosto della comunicazione online

Internet ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, ci informiamo e costruiamo relazioni. In pochi decenni il web è diventato uno spazio centrale nella vita quotidiana, capace di influenzare opinioni, comportamenti e perfino fenomeni sociali su scala globale. In questo contesto si inserisce Troll: come ho inguaiato Internet, un libro di Ciro Ascione che affronta uno dei temi più discussi dell’era digitale: il rapporto tra utenti, informazione e dinamiche della rete.

Negli ultimi anni il termine “troll” è entrato stabilmente nel linguaggio comune. Dalle piattaforme social ai forum, dai commenti online alle grandi discussioni pubbliche, il fenomeno ha assunto una rilevanza sempre maggiore, diventando oggetto di analisi da parte di giornalisti, esperti di comunicazione e studiosi dei media digitali.

Ciò che rende particolarmente interessante una lettura come questa è la possibilità di osservare da vicino alcuni dei meccanismi che caratterizzano il mondo online. La velocità con cui si diffondono contenuti, la ricerca della visibilità, il ruolo degli algoritmi e la costruzione della reputazione digitale sono elementi che oggi influenzano profondamente il modo in cui le persone interagiscono sul web.

La trasformazione digitale ha infatti creato nuove opportunità ma anche nuove sfide. Comprendere come nascono certi fenomeni virali e quali dinamiche regolano la comunicazione online è diventato fondamentale non solo per chi lavora nel settore dell’informazione o del marketing, ma per chiunque utilizzi quotidianamente Internet.

Il libro si inserisce in un filone editoriale sempre più apprezzato, quello dedicato all’analisi della cultura digitale contemporanea. Si tratta di opere che aiutano a interpretare i cambiamenti in atto nella società con un linguaggio accessibile e vicino all’esperienza quotidiana dei lettori.

In un’epoca in cui la presenza online è parte integrante della vita personale e professionale, approfondire il funzionamento delle dinamiche che animano il web può rappresentare un’importante occasione di crescita e consapevolezza. Per questo motivo Troll: come ho inguaiato Internet continua a suscitare interesse tra chi desidera comprendere meglio il presente e le trasformazioni della comunicazione moderna.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare:

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