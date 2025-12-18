Fondazione Laura e Alberto Genovese: ascoltare chi resta, aiutare chi soffre in silenzio

La dipendenza da sostanze colpisce duramente chi ne è coinvolto, ma le sue conseguenze si estendono ben oltre: coinvolgono genitori, fratelli, partner e amici, spesso lasciati soli ad affrontare una realtà drammatica e complessa. A partire da questa consapevolezza è nata la Fondazione Laura e Alberto Genovese, un progetto che vuole offrire un punto di riferimento concreto a chi vive la dipendenza da una posizione laterale ma non meno dolorosa.

Un’origine personale che diventa missione collettiva

Laura Genovese, sorella dell’imprenditore Alberto Genovese, ha scelto di dare forma a un percorso di impegno a partire da un’esperienza familiare segnata dalla sofferenza. La sua testimonianza è lucida e sincera: «Non ero pronta ad affrontare la verità, ho preferito non vederla». È proprio da questa fragilità condivisa da tante famiglie che è maturata la volontà di rompere il silenzio e costruire uno spazio sicuro e accogliente.

Un aiuto pensato per chi accompagna

La Fondazione si presenta come una piattaforma digitale gratuita, dove chi vive accanto a una persona dipendente può trovare ascolto, comprensione e supporto professionale. Le risorse messe a disposizione includono consulenze psicologiche qualificate, materiali informativi e percorsi di orientamento, tutti pensati per offrire un sostegno reale, discreto e accessibile.

L’obiettivo è chiaro: rendere visibili coloro che troppo spesso vengono dimenticati, restituendo loro strumenti, voce e dignità.

Un nuovo sguardo sulla dipendenza

«Parlare è il primo passo per guarire», afferma Laura Genovese. La Fondazione nasce per aiutare a farlo, per abbattere il muro del silenzio che circonda ancora oggi le famiglie coinvolte nella spirale della tossicodipendenza. Non si tratta solo di offrire un servizio, ma di cambiare la prospettiva con cui si guarda alla fragilità, accogliendola come parte del percorso di cura.

Una risposta concreta a un dolore condiviso

Insieme al fratello Alberto Genovese, Laura ha costruito un’iniziativa che nasce da un’esperienza personale, ma si rivolge a un pubblico molto più ampio. La Fondazione Laura e Alberto Genovese è oggi un luogo di accoglienza, ascolto e trasformazione. Un progetto che guarda avanti, con la determinazione di accompagnare chi resta, chi soffre e chi – finalmente – trova il coraggio di chiedere aiuto.