Nasce la DMO del Litorale Domizio: istituzioni e imprese unite per il rilancio del territorio

È stata ufficialmente presentata la DMO (Destination Management Organization) del Litorale Domizio, frutto della volontà condivisa dei Comuni di Castel Volturno, Mondragone e Sessa Aurunca e Cellole, insieme alla Camera di Commercio di Caserta e alle principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio Mondragone, Fiavet e il Consorzio Turistico Operatori Domizia.

Un progetto ambizioso, costruito attraverso un lungo lavoro del comitato promotore – che ha visto la collaborazione sinergica tra enti pubblici e realtà private, con l’obiettivo di creare una società dedicata alla promozione turistica e alla valorizzazione integrata del territorio.

La DMO rappresenta oggi un risultato concreto e condiviso, che punta a candidarsi presso la Regione Campania per avviare una nuova fase di sviluppo turistico del Litorale Domizio.

“Questo traguardo rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato da tempo e costruito con determinazione e visione condivisa. I Comuni coinvolti hanno scelto di fare squadra, superando frammentazioni, per dare finalmente al Litorale Domizio uno strumento moderno ed efficace di programmazione e promozione turistica. Ora guardiamo con fiducia alla Regione Campania affinché possa accogliere la candidatura e consentirci di passare rapidamente alla fase operativa”, dichiara Pasquale Marrandino , coordinatore del comitato promotore DMO.

“Il mondo delle imprese ha creduto sin dall’inizio in questo progetto, contribuendo attivamente alla sua realizzazione. La DMO rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale, valorizzando le eccellenze del territorio e creando nuove prospettive occupazionali. L’unione tra pubblico e privato è la chiave per costruire un’offerta turistica competitiva e sostenibile. Siamo pronti a fare la nostra parte per il futuro del Litorale Domizio”, aggiunge Salvatore Trinchillo, coordinatore degli enti privati.

La nascita della DMO segna un passaggio storico per il territorio: un modello di governance condivisa che punta a trasformare il Litorale Domizio in una destinazione turistica strutturata, attrattiva e capace di competere nei circuiti nazionali e internazionali.