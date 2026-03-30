ANTIMAFIA, UNICA NOMINA 35 NUOVI DELEGATI TERRITORIALI E TEMATICI

L’Unione Nazionale Italiana Antimafia (UNICA) amplia la propria rete sul territorio e annuncia la nomina di 35 nuovi delegati territoriali e tematici, con l’obiettivo di rafforzare la diffusione della cultura dell’antimafia, della legalità e della giustizia sociale in tutta Italia.

Un passo significativo per l’associazione, che continua a investire nella formazione, nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento attivo delle comunità locali, in un momento in cui i fatti di cronaca legati alle aggressioni che vedono protagonisti minori impongono un intervento formativo e valoriale non più rinviabile.

«Grazie a tutti i sostenitori di UNICA ed un grande in bocca al lupo ai nuovi 35 delegati territoriali e tematici per la diffusione della cultura antimafia», ha dichiarato Catello Maresca, magistrato e Ambasciatore internazionale antimafia di UNICA. «Ci aspettano tempi duri e sfide difficili, ma con determinazione, coesione e passione sono sicuro che sapremo scrivere insieme pagine importanti di legalità e giustizia sociale».

Il rafforzamento della struttura organizzativa rappresenta, secondo UNICA, un passaggio strategico per intensificare le attività sul territorio, promuovere iniziative culturali e sostenere progetti educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

«Grazie per quello che fate e per tutto ciò che farete perché il nostro Paese possa essere un luogo migliore dove far crescere i nostri figli», ha aggiunto Maresca. «Noi ci siamo e siamo pronti ad accogliere e sostenere proposte ed iniziative che vadano in tal senso. UNICA c’è ed è sempre più forte».

I nuovi delegati avranno il compito di sviluppare progetti locali, favorire il dialogo tra istituzioni e cittadini e contribuire alla costruzione di una rete sempre più capillare contro ogni forma di criminalità organizzata.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione nella promozione dei valori della legalità, della responsabilità civica e della partecipazione attiva, elementi fondamentali per il contrasto alle mafie e per lo sviluppo di una società più giusta.