Castel Volturno, incontro informativo Corso di Assistente Bagnanti FIN

Si è svolto a Castel Volturno l’incontro informativo dedicato alla promozione del Corso di Assistente Bagnanti FIN, organizzato dal Comune di Castel Volturno in collaborazione con il SIB Campania, partner dell’iniziativa, e con il coinvolgimento delle realtà scolastiche e associative del territorio.

Un appuntamento di confronto importante che ha visto la partecipazione di istituzioni, mondo della scuola e operatori del comparto turistico-balneare, confermando la volontà condivisa di rafforzare il legame tra formazione e occupazione, offrendo ai giovani concrete opportunità di inserimento professionale.

Nel corso dell’incontro è intervenuto Salvatore Trinchillo, Presidente SIB Campania, che ha evidenziato il valore strategico del progetto:

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che consente ai giovani di Castel Volturno di accedere a corsi di salvataggio con importanti agevolazioni. È un percorso di grande rilievo, perché crea un collegamento diretto tra le nuove generazioni e le imprese balneari del territorio.

Come SIB, insieme alle altre associazioni di categoria, abbiamo partecipato con forte interesse, mettendo a disposizione le strutture sia per la formazione sia per favorire eventuali opportunità lavorative all’interno degli stabilimenti.”

Il SIB Campania esprime un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Castel Volturno, al Sindaco Pasquale Marrandino, all’Assessore Andrea Scalzone e alla Capitaneria di Porto guidata dal 1° Luogotenente Giovanni Mascolo per la collaborazione e la disponibilità.

Un ringraziamento particolare va inoltre alle strutture ospitanti delle attività formative il Lido La Plancia, per il prezioso supporto logistico e organizzativo.

L’iniziativa si conferma un passaggio concreto verso la costruzione di un sistema virtuoso in cui formazione professionale e mondo del lavoro dialogano in modo diretto, contribuendo alla crescita del settore turistico-balneare e alla valorizzazione dei giovani del territorio.