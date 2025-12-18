News

Auto incendiata nel box, morto un 60enne a Ronco Scrivia. Tre i feriti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un uomo di circa 60 anni ha perso la vista questo pomeriggio a Ronco Scrivia, in provincia di Genova, a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura all’interno di un box. Il quadro resta ancora in fase di accertamento. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale: due al policlinico San Martino e una all’ospedale Villa Scassi. Sul posto 118, ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Strage Bondi Beach, Stato Islamico elogia l’attacco terroristico:...

Al congresso ginecologi rinnovo cariche Sigo, Elsa Viora...

Bulgari, Laura Burdese sarà la nuova ceo: chi...

La volta buona, Alessandra Tripoli: “Mamma è morta...

Chi vince (sui social) nel governo Meloni

Medicina: malattia di Crohn, nutrizione clinica in corsi...

Salute, Fantini (Ig-Ibd): “Nutrizione fondamentale in malattie infiammatorie...

Tumori, in 5 anni migliorata adesione a screening...

Amadeus rientra in Rai? L’azienda chiude: “Non è...

Il bilancio 2025 dell’Opera della Primaziale Pisana