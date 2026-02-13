ArteCulturaSociale

EMERGONO IN CAMPANIA NUOVE FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE DELLA CERAMICA ARTIGIANALE DAL PROGRAMMA REGIONALE GOL

by Comunicato Stampa
Il corso, nato da un’idea dell’Ing. Gianfranca Mastroianni anima della Pontinpietra Academy, si è realizzato grazie all’incontro con la Fondazione ITS BACT di Napoli

 

Si è concluso da poco con un esame di verifica (venerdì 6 febbraio 2026) il corso di Operatore della ceramica artigianale che fa parte del più ampio programma regionale GOL promosso e finanziato dall’Ente Regione Campania allo scopo di inserire nel mercato del lavoro disoccupati e non solo, attraverso una formazione accessibile, pratica, efficace e remunerativa. Le nuove figure professionali sono registrate in questi giorni.

Il corso di Operatore della ceramica artigianale è nato dall’idea dell’Ing. Gianfranca Mastroianni anima della Pontinpietra Academy e si è realizzato grazie all’incontro con la Fondazione ITS BACT di Napoli, impegnata nella formazione di giovani, studenti e inoccupati o disoccupati, del territorio partenopeo, nella persona della Dott.ssa Miriela Morejon Martinez.

Il corso si è svolto presso la sede del laboratorio del Maestro Davide Carnevale nell’arco dell’intero anno 2025 durante il quale una folta classe di incuriositi studenti è stata guidata dai docenti, esperti del settore, i maestri Giulia Palomba e Davide Carnevale, e dal tutor del corso Danila Della Monica – Pontinpietra Academy, alla scoperta di questo mondo fatto di argilla, torni, pennelli, forni e tanta creatività.

«Attraverso il corso GOL di Operatore della ceramica artigianale – commenta Gianfranca Mastroianni – l’ITS BACT e Pontinpietra si propongono l’obiettivo di riattivare il valore culturale inestimabile dell’artigianato locale, delle piccole imprese, e di rinsaldare il rapporto tra giovani, disoccupati e territorio. Le antiche botteghe, le tecniche tradizionali, l’arte figurativa, sono insieme l’opportunità reale e migliore per coniugare tradizione, antichi saperi, vita sociale e rigenerazione culturale».

 

Proseguiranno i progetti del Forum Lab Station come la rivitalizzazione delle stazioni ferroviarie della Pontinpietra Academy.

