SABATO 21 FEBBRAIO AL TEATRO BOLIVAR CONTINUA LA RASSEGNA “A MERENDA CON L’ARTE” CON “INSIDE OUT – EMOZIONI INTERATTIVE”

Al Teatro Bolivar, diretto da Nu’Tracks, va in scena un altro spettacolo della rassegna di successo per bambini e famiglie “A merenda con l’arte” con la Compagnia POSTER popolare d’Avanguardia a cura di Martina Zaccaro. Sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 10.30 (merenda) con start alle ore 11.30, arriva il secondo appuntamento “Inside Out – Emozioni interattive”, tratto dal celebre film di animazione di Pete Docter, in assoluto il più rappresentativo e coinvolgente sull’educazione infantile alla sfera emotiva.

Le emozioni non vivono nella testa bensì nell’animo umano e colorano senza ombra di dubbio le nostre vite. Ogni personaggio un’emozione, e dentro uno specchio magico rivolto al mondo interiore dei nostri piccoli spettatori. Riconoscere i flussi emotivi che li abitano resta il modo più sano per gestire le emozioni e assumere atteggiamenti costruttivi verso sé stessi e verso gli altri.

I bimbi saranno i protagonisti indiscussi di questa pièce 2.0 riadattata dalla regista e drammaturga Martina Zaccaro, e ad animare lo spazio del Bolivar e della loro emotività ci penseranno le nostre cinque star, Rabbia dispettoso e irascibile, interpretato da Bruno Barone; Disgusto, sprezzante e sarcastica, Amanda Sanni; Paura sensibile e fragile, Antonio Ciorfito; Tristezza suscettibile e delicata, Milena Pugliese; Gioia positiva e audace, Martina Zaccaro. I personaggi cooperando fra loro e insieme ai propri ‘piccoli fagottini’, fra umori variabili, situazioni da affrontare e decisioni da prendere, trasformeranno la sala in una coloratissima “Isola della Felicità”.

