Leclerc, niente supercar ma una storica Fiat 500 personalizzata

(Adnkronos) –

Charles Leclerc, pilota ufficiale della Scuderia Ferrari, sorprende ancora una volta gli appassionati di motori, ma stavolta lontano dai circuiti. Il pilota è stato infatti avvistato tra le strade di Montecarlo al volante di una storica Fiat 500. Si tratta di una scelta decisamente in controtendenza rispetto alle supercar normalmente associate ai campioni del Circus di F1.

La mitica FIAT 500 è stata ovviamente personalizzata ad hoc per Leclerc con una carrozzeria nera lucida, strisce bianche e rosse e l’immancabile numero 16, simbolo che accompagna il pilota monegasco.

La scelta di utilizzare una FIAT 500 potrebbe essere triplice: è perfetta per le strade strette, il traffico e i parcheggi complicati del Principato; indubbiamente è un tributo all’automobilismo italiano e la 500 è una delle icone assolute del design italiano e infine l’uso di questa iconica city car potrebbe significare che la passione per le auto non coincide solo con il prezzo o la potenza ma piu’ semplicemente il solo piacere di guidare un’auto.

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