Salute

Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si terrà domani a Roma all’università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare. “La dieta mediterranea è da molti considerata il fattore di maggior importanza per la longevità che caratterizza la popolazione italiana, prima al mondo dopo il Giappone – spiega Greco all’Adnkronos Salute – Gli impatti benefici di questa alimentazione dal punto di vista epigenetico sono evidenti a livello cardiovascolare, ma anche nella prevenzione delle malattie neurodegenerative e oncologiche”.  

Il congresso, diretto da Greco, Roberto Volpe e Nicola Veronese, mette in evidenza i risultati raggiunti da questo gruppo di lavoro di esperti provenienti da prestigiose università italiane, dal Cnr e dall’Istituto superiore di sanità. Durante il congresso saranno affrontati anche gli impatti economici e di sostenibilità che la prevenzione cardiovascolare permette di tutelare a livello della nostra società. Tutti gli esperti presenti, medici, economisti, epidemiologi e ricercatori affronteranno l’importanza di questa corretta alimentazione e del suo impatto sulla salute globale. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Le gemelline siamesi e l’operazione a Milano, il...

Prevenzione malattia da Rsv nei neonati, via libera...

Report Gimbe su endometriosi, ‘fino a 10 anni...

Iss, dall’infanzia alla menopausa i consigli per ogni...

L’Abc della vitamina D: a cosa fa bene...

Diabete, dati scientifici e umani nella campagna ‘Valori...

Alcaraz e il tutore al polso, il medico:...

Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla:...

Medicina, per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche...

Settimana immunizzazione, Sip: “La prevenzione non si ferma...