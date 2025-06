Isola dei famosi, anticipazioni stasera 4 giugno: eliminazione a sorpresa

(Adnkronos) – Tutto pronto per la quinta puntata dell'Isola dei famosi. Stasera, mercoledì 4 maggio, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista, Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. In studio saranno presenti i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il gioco, Camila Giorgi e Carly Tommasini. E ci sarà anche Alessia Fabiani, eliminata dal televoto. Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono i naufragi che rischiano di abbandonare il reality show questa sera perché sono finiti in nomination nella scorsa puntata. A sorpresa, però, tutti i naufraghi saranno a rischio esclusione perché questa sera ci sarà una doppia eliminazione. Per i concorrenti è in arrivo anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader, chiamato a prendere decisioni difficili. Cosa succederà? Per scoprirlo l'appuntamento è per questa sera, alle 21:20 su Canale 5. —[email protected] (Web Info)